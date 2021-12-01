https://ria.ru/20211201/omikron-1761664324.html

Во Франции назвали сроки введения ограничений по поездкам внутри ЕС

Во Франции назвали сроки введения ограничений по поездкам внутри ЕС - РИА Новости, 01.12.2021

Во Франции назвали сроки введения ограничений по поездкам внутри ЕС

Общеевропейское решение по ограничительным мерам по поездкам внутри ЕС в связи с распространением штамма "омикрон" будет принято к концу недели, заявил... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:54

2021-12-01T15:54

2021-12-01T16:20

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омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Общеевропейское решение по ограничительным мерам по поездкам внутри ЕС в связи с распространением штамма "омикрон" будет принято к концу недели, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.Ожидается, что отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 24 часа, будут требовать при поездках по ЕС как от невакцинированных, так и от вакцинированных граждан.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761633798.html

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в мире, юар, франция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса