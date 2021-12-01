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Во Франции назвали сроки введения ограничений по поездкам внутри ЕС
Во Франции назвали сроки введения ограничений по поездкам внутри ЕС - РИА Новости, 01.12.2021
Во Франции назвали сроки введения ограничений по поездкам внутри ЕС
Общеевропейское решение по ограничительным мерам по поездкам внутри ЕС в связи с распространением штамма "омикрон" будет принято к концу недели, заявил... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:54
2021-12-01T15:54
2021-12-01T16:20
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омикрон-штамм коронавируса
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Общеевропейское решение по ограничительным мерам по поездкам внутри ЕС в связи с распространением штамма "омикрон" будет принято к концу недели, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.Ожидается, что отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 24 часа, будут требовать при поездках по ЕС как от невакцинированных, так и от вакцинированных граждан.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, франция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:54 01.12.2021 (обновлено: 16:20 01.12.2021)
Во Франции назвали сроки введения ограничений по поездкам внутри ЕС
Правительство Франции: ограничения на поездки по ЕС из-за "омикрона" введут к концу недели