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В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Гане, заражение обнаружили в образцах от 21 ноября у приехавшего из Нигерии, сообщает местное издание Citi... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:10

2021-12-01T15:10

2021-12-01T15:30

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Гане, заражение обнаружили в образцах от 21 ноября у приехавшего из Нигерии, сообщает местное издание Citi Newsroom со ссылкой на местную службу здравоохранения.Как сообщается, штамм "омикрон" был выявлен у нигерийца, прибывшего в международный аэропорт Котока. Передача данного варианта коронавируса внутри сообщества пока не регистрировалась."Штамм "омикрон" был обнаружен в аэропорту Котока. Хорошо то, что в ходе проведенного на данный момент тестирования ... мы не выявили ни одного штамма "омикрон" в сообществе Ганы", - сообщил гендиректор службы здравоохранения страны Патрик Кума-Абоаге.Власти Ганы заверили граждан страны, что все протоколы безопасности в аэропорту были усилены.

гана

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в мире, гана, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса