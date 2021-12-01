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В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Гане, заражение обнаружили в образцах от 21 ноября у приехавшего из Нигерии, сообщает местное издание Citi... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:10
2021-12-01T15:10
2021-12-01T15:30
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Гане, заражение обнаружили в образцах от 21 ноября у приехавшего из Нигерии, сообщает местное издание Citi Newsroom со ссылкой на местную службу здравоохранения.Как сообщается, штамм "омикрон" был выявлен у нигерийца, прибывшего в международный аэропорт Котока. Передача данного варианта коронавируса внутри сообщества пока не регистрировалась."Штамм "омикрон" был обнаружен в аэропорту Котока. Хорошо то, что в ходе проведенного на данный момент тестирования ... мы не выявили ни одного штамма "омикрон" в сообществе Ганы", - сообщил гендиректор службы здравоохранения страны Патрик Кума-Абоаге.Власти Ганы заверили граждан страны, что все протоколы безопасности в аэропорту были усилены.
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в мире, гана, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
15:10 01.12.2021 (обновлено: 15:30 01.12.2021)
В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Гане у приезжего из Нигерии