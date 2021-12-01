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В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии - РИА Новости, 01.12.2021
В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
Москва надеется, что новый состав правительства Киргизии продолжит курс на союзничество с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:54
2021-12-01T10:54
2021-12-01T10:54
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мария захарова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва надеется, что новый состав правительства Киргизии продолжит курс на союзничество с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы уверены, что результаты волеизъявления народа Кыргызской республики будут способствовать укреплению внутренней стабильности, а также демократическому развитию этой страны при верховенстве закона, поступательному росту ее экономики и благосостоянию нации. Мы надеемся что новый состав парламента Киргизии продолжит курс на стратегическое сотрудничество с РФ, углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве и наращиванию совместных усилий в интересах мира и безопасности в Центральной Азии", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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киргизия, москва, мария захарова, россия
В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
Представитель МИД Захарова: надеемся, что Киргизия продолжит сотрудничать с Россией