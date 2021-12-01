19:01 01.12.2021 (обновлено: 22:10 01.12.2021)
Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Новый порядок выдачи медсправок для водителей вступит в силу с 1 марта 2022 года
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами", — говорится в документе.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн пояснил журналистам, что новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей.
Так, при медицинском освидетельствовании из-за возврата водительского удостоверения после лишения права или после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью им придется пройти химико-токсикологическое исследование, устанавливающие факт употребления психоактивных веществ — наркотиков и психотропных веществ, а также лабораторные исследования крови или мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.
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