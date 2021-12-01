https://ria.ru/20211201/medspravki-1761710202.html

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 01.12.2021

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей

Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:01

2021-12-01T19:01

2021-12-01T22:10

общество

россия

евгений брюн

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

авто

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами", — говорится в документе.Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн пояснил журналистам, что новый порядок предусматривает увеличение объема проводимых обследований для некоторых категорий водителей.Так, при медицинском освидетельствовании из-за возврата водительского удостоверения после лишения права или после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью им придется пройти химико-токсикологическое исследование, устанавливающие факт употребления психоактивных веществ — наркотиков и психотропных веществ, а также лабораторные исследования крови или мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.

https://ria.ru/20211130/simptom-1761370277.html

https://ria.ru/20211127/pervyy-1760994437.html

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общество, россия, евгений брюн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), авто