https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761694500.html

Лукашенко предлагал разместить пограничников на границе России и Украины

Лукашенко предлагал разместить пограничников на границе России и Украины - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко предлагал разместить пограничников на границе России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что предлагал разместить белорусских пограничников на границе РФ и Украины, глава... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:51

2021-12-01T17:51

2021-12-01T17:51

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что предлагал разместить белорусских пограничников на границе РФ и Украины, глава российского государства Владимир Путин был не против, Киев отказался."Когда мы с Путиным в очередной раз разговаривали, вы знаете, когда ОБСЕ этих наблюдателей прислали, Я говорю: ты знаешь, я за свою жизнь наблюдателей насмотрелся. Ничего с них не будет, они будут играть на стороне Запада. Он говорит: ну, ладно. Хотят они, пусть будут эти наблюдатели. Ну и какой вариант из этого? Поэтому для меня больше чем понятно, что творится в Украине и какой выход в этой ситуации. Ну, выход этот тогда они не использовали, в том числе я готов даже был на 400 километров границы украинско-российской ввести своих пограничников", - сказал он.По словам Лукашенко, он был готов перекрыть эту границу. "Когда в Минск приезжал Путин, мы обсуждали эту проблему. Ты, говорит, занимаешь такую нейтральную позицию. Я не буду против. Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы - они торпедировались. Ладно, ты не доверял тогда Лукашенко. Сейчас понятно, сейчас Лукашенко - холуй Путина, как они говорят. Но тогда-то занимал нейтральную позицию, как вы говорите", - отметил белорусский лидер.Он заметил, что Украина торпедировала все инициативы, потому что "они не управляли тогда, а тем более сейчас, своей страной".

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761599178.html

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в мире, киев, минск, владимир путин, александр лукашенко, обсе, россия