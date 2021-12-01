Лукашенко предлагал разместить пограничников на границе России и Украины
Лукашенко предлагал разместить белорусских пограничников на границе России и Украины
© РИА Новости / пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Минске
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что предлагал разместить белорусских пограничников на границе РФ и Украины, глава российского государства Владимир Путин был не против, Киев отказался.
"Когда мы с Путиным в очередной раз разговаривали, вы знаете, когда ОБСЕ этих наблюдателей прислали, Я говорю: ты знаешь, я за свою жизнь наблюдателей насмотрелся. Ничего с них не будет, они будут играть на стороне Запада. Он говорит: ну, ладно. Хотят они, пусть будут эти наблюдатели. Ну и какой вариант из этого? Поэтому для меня больше чем понятно, что творится в Украине и какой выход в этой ситуации. Ну, выход этот тогда они не использовали, в том числе я готов даже был на 400 километров границы украинско-российской ввести своих пограничников", - сказал он.
По словам Лукашенко, он был готов перекрыть эту границу. "Когда в Минск приезжал Путин, мы обсуждали эту проблему. Ты, говорит, занимаешь такую нейтральную позицию. Я не буду против. Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы - они торпедировались. Ладно, ты не доверял тогда Лукашенко. Сейчас понятно, сейчас Лукашенко - холуй Путина, как они говорят. Но тогда-то занимал нейтральную позицию, как вы говорите", - отметил белорусский лидер.
Он заметил, что Украина торпедировала все инициативы, потому что "они не управляли тогда, а тем более сейчас, своей страной".