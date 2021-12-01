https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761631993.html

В МИД прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Белоруссии

В МИД прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021

В МИД прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Россия приняла к сведению сигнал президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии, Москва и Минск серьезно... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:36

2021-12-01T13:36

2021-12-01T14:21

белоруссия

москва

сергей рябков

нато

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия приняла к сведению сигнал президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии, Москва и Минск серьезно воспринимают свои обязательства по ДНЯО, а вот позиция Запада вызывает вопросы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы услышали сигнал президента Лукашенко, приняли его к сведению", - сказал Рябков журналистам.Замминистра пояснил, что "нынешний мир проходит через целую полосу очень серьезных изменений"."То, что раньше казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг превращается в тему для дискуссий и обсуждений", - добавил он."Я, безусловно, эту всю ситуацию ставлю в контекст ДНЯО… Обращаю ваше внимание, что несмотря на наши многолетние призывы к США и странам НАТО озаботиться ситуацией, когда на территории группы стран-членов альянса, являющихся неядерными державами по смыслу ДНЯО, такое оружие находится, и находится в развернутом состоянии - все остается как есть. То есть, это противоречие (статус в рамках ДНЯО и наличие оружия на их территории) не вызывает никаких проблем внутри альянса", - отметил Рябков.Более того, добавил дипломат, в последнее время наблюдается бравирование угрожающими сигналами, что ядерное оружие может появиться еще где-то ближе к границам России."Хочется сразу спросить тех, кто, в частности на уровне руководства секретариата альянса, такие сигналы посылает, там вообще в курсе, что страны "поближе к российским границам" - они являются неядерными государствами по смыслу ДНЯО? Или не в курсе? Или секретариату альянса наплевать на ДНЯО?", - сказал замминистра."Мы не идем в этом направлении… Мы крайне ответственно относимся к собственным обязательствам по всем договорам, стороной которых является РФ. Точно так же поступает и Белоруссия, в этом у нас нет никаких сомнений. Но в какой-то момент западные коллеги все же должны остановиться и подумать, почему они своими заявлениями, своими действиями, своим игнорированием очевидных вещей подрывают сложившуюся систему мировой безопасности, в том числе осуществляют посягательство на ДНЯО", - резюмировал Рябков.

https://ria.ru/20211201/krym-1761589495.html

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html

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белоруссия, москва, сергей рябков, нато, александр лукашенко, россия