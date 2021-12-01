https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761631993.html
В МИД прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Белоруссии
В МИД прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021
В МИД прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Россия приняла к сведению сигнал президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии, Москва и Минск серьезно... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:36
2021-12-01T13:36
2021-12-01T14:21
белоруссия
москва
сергей рябков
нато
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия приняла к сведению сигнал президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии, Москва и Минск серьезно воспринимают свои обязательства по ДНЯО, а вот позиция Запада вызывает вопросы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы услышали сигнал президента Лукашенко, приняли его к сведению", - сказал Рябков журналистам.Замминистра пояснил, что "нынешний мир проходит через целую полосу очень серьезных изменений"."То, что раньше казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг превращается в тему для дискуссий и обсуждений", - добавил он."Я, безусловно, эту всю ситуацию ставлю в контекст ДНЯО… Обращаю ваше внимание, что несмотря на наши многолетние призывы к США и странам НАТО озаботиться ситуацией, когда на территории группы стран-членов альянса, являющихся неядерными державами по смыслу ДНЯО, такое оружие находится, и находится в развернутом состоянии - все остается как есть. То есть, это противоречие (статус в рамках ДНЯО и наличие оружия на их территории) не вызывает никаких проблем внутри альянса", - отметил Рябков.Более того, добавил дипломат, в последнее время наблюдается бравирование угрожающими сигналами, что ядерное оружие может появиться еще где-то ближе к границам России."Хочется сразу спросить тех, кто, в частности на уровне руководства секретариата альянса, такие сигналы посылает, там вообще в курсе, что страны "поближе к российским границам" - они являются неядерными государствами по смыслу ДНЯО? Или не в курсе? Или секретариату альянса наплевать на ДНЯО?", - сказал замминистра."Мы не идем в этом направлении… Мы крайне ответственно относимся к собственным обязательствам по всем договорам, стороной которых является РФ. Точно так же поступает и Белоруссия, в этом у нас нет никаких сомнений. Но в какой-то момент западные коллеги все же должны остановиться и подумать, почему они своими заявлениями, своими действиями, своим игнорированием очевидных вещей подрывают сложившуюся систему мировой безопасности, в том числе осуществляют посягательство на ДНЯО", - резюмировал Рябков.
https://ria.ru/20211201/krym-1761589495.html
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, москва, сергей рябков, нато, александр лукашенко, россия
13:36 01.12.2021 (обновлено: 14:21 01.12.2021)
В МИД прокомментировали слова о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Замглавы МИД Рябков: мы приняли сигнал о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия
приняла к сведению сигнал президента Белоруссии Александра Лукашенко
о возможном размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии
, Москва
и Минск
серьезно воспринимают свои обязательства по ДНЯО, а вот позиция Запада вызывает вопросы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Мы услышали сигнал президента Лукашенко, приняли его к сведению", - сказал Рябков журналистам.
Замминистра пояснил, что "нынешний мир проходит через целую полосу очень серьезных изменений".
"То, что раньше казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг превращается в тему для дискуссий и обсуждений", - добавил он.
"Я, безусловно, эту всю ситуацию ставлю в контекст ДНЯО… Обращаю ваше внимание, что несмотря на наши многолетние призывы к США
и странам НАТО
озаботиться ситуацией, когда на территории группы стран-членов альянса, являющихся неядерными державами по смыслу ДНЯО, такое оружие находится, и находится в развернутом состоянии - все остается как есть. То есть, это противоречие (статус в рамках ДНЯО и наличие оружия на их территории) не вызывает никаких проблем внутри альянса", - отметил Рябков.
Более того, добавил дипломат, в последнее время наблюдается бравирование угрожающими сигналами, что ядерное оружие может появиться еще где-то ближе к границам России.
"Хочется сразу спросить тех, кто, в частности на уровне руководства секретариата альянса, такие сигналы посылает, там вообще в курсе, что страны "поближе к российским границам" - они являются неядерными государствами по смыслу ДНЯО? Или не в курсе? Или секретариату альянса наплевать на ДНЯО?", - сказал замминистра.
"Мы не идем в этом направлении… Мы крайне ответственно относимся к собственным обязательствам по всем договорам, стороной которых является РФ. Точно так же поступает и Белоруссия, в этом у нас нет никаких сомнений. Но в какой-то момент западные коллеги все же должны остановиться и подумать, почему они своими заявлениями, своими действиями, своим игнорированием очевидных вещей подрывают сложившуюся систему мировой безопасности, в том числе осуществляют посягательство на ДНЯО", - резюмировал Рябков.