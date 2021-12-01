https://ria.ru/20211201/krasnoyarsk-1761628038.html

В Красноярске открыли самую длинную лестницу в России

В Красноярске открыли самую длинную лестницу в России - РИА Новости, 01.12.2021

В Красноярске открыли самую длинную лестницу в России

Строители завершили новый туристический проект Красноярска — самую длинную лестницу в России протяженностью 1200 метров, соединившую заповедник "Столбы" и... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:07

2021-12-01T17:07

2021-12-01T17:08

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КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Строители завершили новый туристический проект Красноярска — самую длинную лестницу в России протяженностью 1200 метров, соединившую заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет, сообщает пресс-служба губернатора региона.Открыл долгожданный туристический объект глава края Александр Усс. Он оценил обзор со смотровой площадки на вершине с видом на Столбы и окрестности реки Базаихи."Лестница на Торгашинском хребте — самая длинная в России: насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута — 1200 метров, перепад высот — 240 метров. Она начинается на территории лагеря "Гренада". Реализация проекта позволила соединить две достопримечательности краевого центра – Торгашинский хребет и Красноярские Столбы – в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп", — говорится в сообщении.Во время спуска по лестнице Усс осмотрел оборудованные видовые площадки со скамейками, подчеркнув, что проект выполнен с минимальным воздействием на природный ландшафт. Особенно эффектно объект выглядит вечером, когда включается подсветка, смонтированная на всей его протяженности."Окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты и великолепные смотровые площадки. В последние годы, когда мы их обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости. Уверен, что эта лестница будет одной из самых популярных", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

https://ria.ru/20211201/tatarstan-1761585365.html

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