https://ria.ru/20211201/krasnodar-1761729539.html

На Кубани планируют отремонтировать более 300 км дорог в 2022 году

На Кубани планируют отремонтировать более 300 км дорог в 2022 году - РИА Новости, 01.12.2021

На Кубани планируют отремонтировать более 300 км дорог в 2022 году

Власти Краснодарского края планируют в следующем году отремонтировать более 300 километров дорог, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:15

2021-12-01T22:15

2021-12-01T22:15

краснодарский край

общество

тимашевск

краснодарский край

новороссийск

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в следующем году отремонтировать более 300 километров дорог, сообщает администрация региона."Дорожный фонд Краснодарского края в 2021 году превысил 40 миллиардов рублей. В 2022 году планируется отремонтировать более 300 километров дорог", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что около 180 километров из этих дорог находится в сельской местностиКак пояснили краевые власти, среди крупных дорожных проектов – продолжение строительства обхода Тимашевска, трассы Краснодар – Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской. В 2022 году начнется строительство Восточного коридора в Краснодаре.По данным региона, с 2015 года на Кубани построили и отремонтировали почти четыре тысячи километров дорог. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" работы ведутся в трех агломерациях – Краснодаре, Сочи и Новороссийске, а также на региональных трассах.

https://ria.ru/20211201/krasnodar-1761725044.html

https://ria.ru/20211201/gazifikatsiya-1761712874.html

тимашевск

краснодарский край

новороссийск

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общество, тимашевск, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев