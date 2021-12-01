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Эстонию не будут закрывать из-за новой волны коронавируса
Эстонию не будут закрывать из-за новой волны коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021
Эстонию не будут закрывать из-за новой волны коронавируса
Президент Эстонии Алар Карис поддержал решение правительства не закрывать страну из-за коронавируса. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:37
2021-12-01T16:37
2021-12-01T16:37
распространение коронавируса
в мире
эстония
коронавирус covid-19
алар карис
омикрон-штамм коронавируса
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис поддержал решение правительства не закрывать страну из-за коронавируса.По данным канцелярии главы государства, об этом Карис сообщил в среду во время встречи с премьер-министром Каей Каллас."Решение правительства не закрывать страну во время нынешней волны коронавируса было единственно правильным. Волна коронавируса уже не может быть такой же неожиданностью, как первый снег для водителей: на дорогах слякоть, а резина не поменяна. Не следует паниковать из-за каждого нового штамма коронавируса", - цитирует президента его канцелярия.Карис добавил, что не видит, как все новые и новые ограничения могут повысить иммунитет, "ведь вакцинация по-прежнему остается главным действенным инструментом в борьбе с коронавирусом".По данным департамента здоровья на среду, в Эстонии вакцинированы от коронавируса 828 162 человека, что составляет 62,2% от всего населения страны.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, коронавирус covid-19, алар карис, омикрон-штамм коронавируса
Эстонию не будут закрывать из-за новой волны коронавируса
Президент Эстонии Карис поддержал решение правительства не закрывать страну из-за COVID-19