https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761675629.html

Эстонию не будут закрывать из-за новой волны коронавируса

Эстонию не будут закрывать из-за новой волны коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

Эстонию не будут закрывать из-за новой волны коронавируса

Президент Эстонии Алар Карис поддержал решение правительства не закрывать страну из-за коронавируса. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:37

2021-12-01T16:37

2021-12-01T16:37

распространение коронавируса

в мире

эстония

коронавирус covid-19

алар карис

омикрон-штамм коронавируса

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис поддержал решение правительства не закрывать страну из-за коронавируса.По данным канцелярии главы государства, об этом Карис сообщил в среду во время встречи с премьер-министром Каей Каллас."Решение правительства не закрывать страну во время нынешней волны коронавируса было единственно правильным. Волна коронавируса уже не может быть такой же неожиданностью, как первый снег для водителей: на дорогах слякоть, а резина не поменяна. Не следует паниковать из-за каждого нового штамма коронавируса", - цитирует президента его канцелярия.Карис добавил, что не видит, как все новые и новые ограничения могут повысить иммунитет, "ведь вакцинация по-прежнему остается главным действенным инструментом в борьбе с коронавирусом".По данным департамента здоровья на среду, в Эстонии вакцинированы от коронавируса 828 162 человека, что составляет 62,2% от всего населения страны.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, эстония, коронавирус covid-19, алар карис, омикрон-штамм коронавируса