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https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761657345.html
Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС
Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС - РИА Новости, 01.12.2021
Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС
Вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе можно обсудить, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:21
2021-12-01T15:32
распространение коронавируса
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общество
евросоюз
еврокомиссия
здоровье - общество
урсула фон дер ляйен
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости, Мария Князева. Вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе можно обсудить, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."Около 77% взрослых (полностью - ред.) вакцинировано, если взять все население, то это 66%. Таким образом, треть европейского населения не вакцинирована, а это 150 миллионов человек. Это много. Не каждый может быть вакцинирован, но большинство может. Поэтому я думаю, что сейчас уместно провести эту дискуссию", - сказала она.Глава Еврокомиссии говорила о дискуссии по побуждению жителей Евросоюза к вакцинации и об обязательной прививке.Ранее сообщалось, что Австрия намерена сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.
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в мире, общество, евросоюз, еврокомиссия, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19
15:21 01.12.2021 (обновлено: 15:32 01.12.2021)
 
Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС

Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 в ЕС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости, Мария Князева. Вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе можно обсудить, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Мы можем потенциально подумать об обязательной вакцинации в Евросоюзе. Для этого необходима дискуссия и необходим общий подход", - сказала она.
"Около 77% взрослых (полностью - ред.) вакцинировано, если взять все население, то это 66%. Таким образом, треть европейского населения не вакцинирована, а это 150 миллионов человек. Это много. Не каждый может быть вакцинирован, но большинство может. Поэтому я думаю, что сейчас уместно провести эту дискуссию", - сказала она.
Глава Еврокомиссии говорила о дискуссии по побуждению жителей Евросоюза к вакцинации и об обязательной прививке.
Ранее сообщалось, что Австрия намерена сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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