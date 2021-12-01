https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761657345.html

Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС

Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС - РИА Новости, 01.12.2021

Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС

Вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе можно обсудить, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:21

2021-12-01T15:21

2021-12-01T15:32

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коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости, Мария Князева. Вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе можно обсудить, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."Около 77% взрослых (полностью - ред.) вакцинировано, если взять все население, то это 66%. Таким образом, треть европейского населения не вакцинирована, а это 150 миллионов человек. Это много. Не каждый может быть вакцинирован, но большинство может. Поэтому я думаю, что сейчас уместно провести эту дискуссию", - сказала она.Глава Еврокомиссии говорила о дискуссии по побуждению жителей Евросоюза к вакцинации и об обязательной прививке.Ранее сообщалось, что Австрия намерена сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761648110.html

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в мире, общество, евросоюз, еврокомиссия, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19