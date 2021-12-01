https://ria.ru/20211201/finansirovanie-1761584987.html

Предпринимательницы привлекли более 110 млрд рублей под гарантии КМСП

Предпринимательницы привлекли более 110 млрд рублей под гарантии КМСП - РИА Новости, 01.12.2021

Предпринимательницы привлекли более 110 млрд рублей под гарантии КМСП

Гарантии Корпорации МСП помогли женщинам-предпринимательницам в период с 2016 по 2021 год привлечь финансирование для развития бизнеса на сумму свыше 110... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:11

2021-12-01T10:11

2021-12-01T14:34

экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Гарантии Корпорации МСП помогли женщинам-предпринимательницам в период с 2016 по 2021 год привлечь финансирование для развития бизнеса на сумму свыше 110 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации."За последние пять лет мы помогли более, чем 4100 женщинам-предпринимательницам, что позволило им привлечь более 110 миллиардов заемных средств на развитие своего любимого дела", - сообщила заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова, открывая женский форум "Мягкая сила: скиллсет предпринимательницы".Текущий год, по ее словам, стал годом беспрецедентных мер поддержки малого и среднего бизнеса со стороны правительства. И Корпорация МСП принимает активное участие в разработке этих мер, их реализации и доведении до конкретных адресатов. Одновременно в этом году были фактически перезапущены обучающие проекты для предпринимателей."Для развития предпринимательских компетенций наша команда запустила новые треки по образовательным программам. Они проходят в совершенно других форматах: больше интерактива, интересных векторов, упор на развитие профессиональных компетенций. Образовательные программы проходят почти ежедневно по разным направлениям и отраслям", - рассказала Коротченкова.Она напомнила, что одним из приоритетов Корпорации МСП является выстраивание и поддержка обратной связи с предпринимателями, работа с их обращениями и жалобами.Корпорация МСП 30 ноября провела офлайн-форум "Мягкая сила: скиллсет предпринимательницы", который стал заключительным мероприятием онлайн-интенсива от КМСП. Для участниц мероприятия были организованы лекции и мастер-классы по двум направлениям: hard skills и soft skills. В их рамках приглашенные эксперты и практики бизнеса рассказали о знаниях и навыках, которые необходимы, чтобы быть эффективным предпринимателем.

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

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экономика, корпорация мсп, россия