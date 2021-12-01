15:31 01.12.2021 (обновлено: 15:53 01.12.2021)
Более 112 тысяч компаний МСБ заключили договоры в рамках участия в закупках
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 112 тысяч компаний малого и среднего бизнеса заключили с начала 2021 года договоры на сумму 3,4 триллиона рублей в рамках участия в корпоративных закупках по 223-ФЗ, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Это на 400 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Показатели являются рекордными с 2016 года. Для предпринимателей крайне важно иметь стабильный рынок сбыта. И одним из таких каналов является доступ к корпоративным закупкам. Благодаря мониторингу соблюдения квоты, который системно ведет Корпорация МСП, сегодня на малое и среднее предпринимательство приходится каждый третий договор", — сказал Исаевич на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.
Со следующего года, по его словам, Корпорация МСП совместно с регионами будет следить за соблюдением увеличенной квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Под мониторинг попадут все заказчики, количество которых достигнет 20 тысяч.
"Это позволит предпринимателям сформировать дополнительный рынок сбыта объемом порядка 1 триллиона рублей. Из них 300 миллиардов сформируется за счет развития сегмента закупок малого объема и стандартизации закупочной документации. При этом важным направлением нашей работы остается защита прав предпринимателей от неправомерных действий в сфере закупок, в том числе при взыскании неоплат", — подчеркнул руководитель корпорации.
С 2022 года все заказчики в рамках 223-ФЗ будут обязаны осуществлять закупки у малого и среднего бизнеса. Квота на них составит 25% вместо установленных сейчас 20%. Кроме того, доля стоимости договоров по результатам закупок, в которых могут участвовать только малые и средние предприятия, будет составлять не менее 20% вместо действующего сейчас норматива в 18%. Обеспечение квоты закупок Корпорацией МСП реализуется в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.