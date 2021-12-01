https://ria.ru/20211201/dogovory-1761658795.html

Более 112 тысяч компаний МСБ заключили договоры в рамках участия в закупках

Более 112 тысяч компаний МСБ заключили договоры в рамках участия в закупках - РИА Новости, 01.12.2021

Более 112 тысяч компаний МСБ заключили договоры в рамках участия в закупках

Более 112 тысяч компаний малого и среднего бизнеса заключили с начала 2021 года договоры на сумму 3,4 триллиона рублей в рамках участия в корпоративных закупках РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:31

2021-12-01T15:31

2021-12-01T15:53

экономика

мсп банк

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 112 тысяч компаний малого и среднего бизнеса заключили с начала 2021 года договоры на сумму 3,4 триллиона рублей в рамках участия в корпоративных закупках по 223-ФЗ, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Со следующего года, по его словам, Корпорация МСП совместно с регионами будет следить за соблюдением увеличенной квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Под мониторинг попадут все заказчики, количество которых достигнет 20 тысяч.С 2022 года все заказчики в рамках 223-ФЗ будут обязаны осуществлять закупки у малого и среднего бизнеса. Квота на них составит 25% вместо установленных сейчас 20%. Кроме того, доля стоимости договоров по результатам закупок, в которых могут участвовать только малые и средние предприятия, будет составлять не менее 20% вместо действующего сейчас норматива в 18%. Обеспечение квоты закупок Корпорацией МСП реализуется в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

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экономика, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич