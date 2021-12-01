https://ria.ru/20211201/byudzhet-1761649348.html

Парламентарии Поморья одобрили проект бюджета на три года

Парламентарии Поморья одобрили проект бюджета на три года - РИА Новости, 01.12.2021

Парламентарии Поморья одобрили проект бюджета на три года

Депутаты Поморья одобрили в первом чтении проект бюджета на предстоящие три года; цифры – рекордные для региона, сообщает пресс-служба областного парламента. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:43

2021-12-01T14:43

2021-12-01T14:43

архангельская область

экономика

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Депутаты Поморья одобрили в первом чтении проект бюджета на предстоящие три года; цифры – рекордные для региона, сообщает пресс-служба областного парламента.На 2023 год доходы спрогнозированы в сумме 113,1 миллиарда рублей, на 2024 год – 117 миллиардов. Расходы на 2023 и 2024 годы запланированы в размере 116,4 миллиарда рублей и 118,2 миллиарда, соответственно.Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год планируются в объеме 77 миллиардов рублей, что на 6,1 миллиарда или на 9% выше плановых показателей текущего года. При этом собственные доходы составляют более 68% всех доходов областного бюджета.Расходы на областное здравоохранение в 2022 году вырастут на 10% и с учетом субвенций из Фонда обязательного медицинского страхования составят 38,6 миллиарда рублей, из которых 1,15 миллиарда направят на модернизацию первичного звена здравоохранения, 1,9 миллиарда – на лекарственное обеспечение льготных категорий, 653 миллиона – на ремонт и оснащение лечебных учреждений.На реализацию национальных проектов регион запланировал 18,4 миллиарда рублей, что на 8,5% больше, чем в текущем году.Объем финансирования блока "Инновационное развитие и модернизация экономики" составит 22 миллиарда рублей. Половину из них планируется направить на развитие транспортной системы. По сравнению с предыдущим годом, расходы на эти цели вырастут на 650 миллионов рублей, то есть на семь процентов.

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экономика, архангельская область