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В Британии раскрыли план, как США атаковать Россию и не получить сдачи
Британцев напугали слова Путина о красных линиях в отношениях с Украиной - РИА Новости, 01.12.2021
В Британии раскрыли план, как США атаковать Россию и не получить сдачи
Слова президента Владимира Путина о "красных линиях" в ситуации с Украиной вызвали бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Express. Своим мнением РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:39
2021-12-01T17:55
в мире
украина
сша
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Слова президента Владимира Путина о "красных линиях" в ситуации с Украиной вызвали бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Express. Своим мнением они поделились на сайте СМИ.Накануне Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", выразил надежду, что на территории соседней страны не будут размещены иностранные ударные комплексы. В противном случае подлетное время ракет до Москвы сократится, и в России будут вынуждены реагировать на потенциальную угрозу.Мысль о размещении американских ракет в непосредственной близости от Москвы взбудоражила британцев."Если США сумеют разместить ракеты на Украине, особенно если им удастся развернуть их в восточной части Украины, время подлета сократится до трех-пяти минут. В этом случае у российского руководства практически не будет возможности спрятаться в укрытии или отдать приказ о нанесении ответного удара. Вот почему американцы хотят завладеть Украиной: потому что они хотят атаковать Россию, не опасаясь угрозы возмездия", — отметил один из пользователей."Президент Путин давно наблюдает за расширением НАТО, его реакция всем хорошо понятна", — написал читатель Daily Express.Фокус дискуссии в комментариях сместился в сторону Украины и ее правительства."Стоит ли Украина того, чтобы из-за нее начинать третью мировую войну? Нет", — поделился своим мнением британец."Мы должны выступать против расистского и коррумпированного государства, а не вооружать его", — заключили в комментариях.Путин также сообщил во вторник, что в России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью в девять Махов."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761466954.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, россия
16:39 01.12.2021 (обновлено: 17:55 01.12.2021)
 
Британцев напугали слова Путина о красных линиях в отношениях с Украиной

Читатели Daily Express: ракеты США, выпущенные из Украины, лишат Россию шанса ответить

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащие на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Слова президента Владимира Путина о "красных линиях" в ситуации с Украиной вызвали бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Express. Своим мнением они поделились на сайте СМИ.
Накануне Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", выразил надежду, что на территории соседней страны не будут размещены иностранные ударные комплексы. В противном случае подлетное время ракет до Москвы сократится, и в России будут вынуждены реагировать на потенциальную угрозу.
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Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО
Мысль о размещении американских ракет в непосредственной близости от Москвы взбудоражила британцев.
"Если США сумеют разместить ракеты на Украине, особенно если им удастся развернуть их в восточной части Украины, время подлета сократится до трех-пяти минут. В этом случае у российского руководства практически не будет возможности спрятаться в укрытии или отдать приказ о нанесении ответного удара. Вот почему американцы хотят завладеть Украиной: потому что они хотят атаковать Россию, не опасаясь угрозы возмездия", — отметил один из пользователей.

Америки государственный долг на 50 триллионов долларов, больше, чем у всех остальных стран, вместе взятых. Единственный выход — новая европейская война, чтобы Америка могла поставлять туда оружие с большой выгодой", — добавил в ответ другой.

"Президент Путин давно наблюдает за расширением НАТО, его реакция всем хорошо понятна", — написал читатель Daily Express.
Фокус дискуссии в комментариях сместился в сторону Украины и ее правительства.
"Стоит ли Украина того, чтобы из-за нее начинать третью мировую войну? Нет", — поделился своим мнением британец.
"Мы должны выступать против расистского и коррумпированного государства, а не вооружать его", — заключили в комментариях.
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Путин также сообщил во вторник, что в России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью в девять Махов.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.
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