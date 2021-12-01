https://ria.ru/20211201/britantsy-1761676202.html

В Британии раскрыли план, как США атаковать Россию и не получить сдачи

Британцев напугали слова Путина о красных линиях в отношениях с Украиной - РИА Новости, 01.12.2021

В Британии раскрыли план, как США атаковать Россию и не получить сдачи

Слова президента Владимира Путина о "красных линиях" в ситуации с Украиной вызвали бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Express. Своим мнением РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:39

2021-12-01T16:39

2021-12-01T17:55

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Слова президента Владимира Путина о "красных линиях" в ситуации с Украиной вызвали бурную реакцию среди читателей британской газеты Daily Express. Своим мнением они поделились на сайте СМИ.Накануне Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", выразил надежду, что на территории соседней страны не будут размещены иностранные ударные комплексы. В противном случае подлетное время ракет до Москвы сократится, и в России будут вынуждены реагировать на потенциальную угрозу.Мысль о размещении американских ракет в непосредственной близости от Москвы взбудоражила британцев."Если США сумеют разместить ракеты на Украине, особенно если им удастся развернуть их в восточной части Украины, время подлета сократится до трех-пяти минут. В этом случае у российского руководства практически не будет возможности спрятаться в укрытии или отдать приказ о нанесении ответного удара. Вот почему американцы хотят завладеть Украиной: потому что они хотят атаковать Россию, не опасаясь угрозы возмездия", — отметил один из пользователей."Президент Путин давно наблюдает за расширением НАТО, его реакция всем хорошо понятна", — написал читатель Daily Express.Фокус дискуссии в комментариях сместился в сторону Украины и ее правительства."Стоит ли Украина того, чтобы из-за нее начинать третью мировую войну? Нет", — поделился своим мнением британец."Мы должны выступать против расистского и коррумпированного государства, а не вооружать его", — заключили в комментариях.Путин также сообщил во вторник, что в России успешно испытали гиперзвуковое оружие с максимальной скоростью в девять Махов."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761466954.html

https://ria.ru/20211116/baza-1759216754.html

https://ria.ru/20211201/tank-1761579074.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, россия