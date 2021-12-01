https://ria.ru/20211201/braziliya-1761566333.html

В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом

В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 01.12.2021

В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом

Минздрав Сан-Паулу подтвердил заражение штаммом коронавируса "омикрон" пары бразильцев, которые прибыли из Южноафриканской республики, они переносят болезнь... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:20

2021-12-01T03:20

2021-12-01T03:20

распространение коронавируса

в мире

бразилия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg

МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Минздрав Сан-Паулу подтвердил заражение штаммом коронавируса "омикрон" пары бразильцев, которые прибыли из Южноафриканской республики, они переносят болезнь бессимптомно и находятся в изоляции."Муниципальный департамент здравоохранения ... наблюдает на дому бразильскую пару, у которой был выявлен вариант коронавируса "омикрон". Пара проживает в Южной Африке и находится в Бразилии с визитом", - говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.По информации министерства, носители вируса прибыли в Бразилию 23 ноября через международный аэропорт Гуарульюс, где сдали положительный тест на COVID-19. Генетическое секвенирование образцов выполнила больница имени Альберта Эйнштейна."Супруги соблюдают правила социальной изоляции, рекомендованные Службой надзора за здоровьем, и не проявляют симптомов болезни. В этот момент медицинские бригады находятся на дому у пациентов, а департамент здравоохранения расследует их возможные контакты", - сообщили в министерстве.Бразилия с 27 ноября запретила полеты из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761549977.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, коронавирус covid-19