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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/braziliya-1761566333.html
В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом
В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 01.12.2021
В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом
Минздрав Сан-Паулу подтвердил заражение штаммом коронавируса "омикрон" пары бразильцев, которые прибыли из Южноафриканской республики, они переносят болезнь... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:20
2021-12-01T03:20
распространение коронавируса
в мире
бразилия
коронавирус covid-19
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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Минздрав Сан-Паулу подтвердил заражение штаммом коронавируса "омикрон" пары бразильцев, которые прибыли из Южноафриканской республики, они переносят болезнь бессимптомно и находятся в изоляции."Муниципальный департамент здравоохранения ... наблюдает на дому бразильскую пару, у которой был выявлен вариант коронавируса "омикрон". Пара проживает в Южной Африке и находится в Бразилии с визитом", - говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.По информации министерства, носители вируса прибыли в Бразилию 23 ноября через международный аэропорт Гуарульюс, где сдали положительный тест на COVID-19. Генетическое секвенирование образцов выполнила больница имени Альберта Эйнштейна."Супруги соблюдают правила социальной изоляции, рекомендованные Службой надзора за здоровьем, и не проявляют симптомов болезни. В этот момент медицинские бригады находятся на дому у пациентов, а департамент здравоохранения расследует их возможные контакты", - сообщили в министерстве.Бразилия с 27 ноября запретила полеты из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, бразилия, коронавирус covid-19
03:20 01.12.2021
 
В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом

Минздрав Сан-Паулу подтвердил заражение штаммом коронавируса "омикрон" у бразильской пары

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Минздрав Сан-Паулу подтвердил заражение штаммом коронавируса "омикрон" пары бразильцев, которые прибыли из Южноафриканской республики, они переносят болезнь бессимптомно и находятся в изоляции.
"Муниципальный департамент здравоохранения ... наблюдает на дому бразильскую пару, у которой был выявлен вариант коронавируса "омикрон". Пара проживает в Южной Африке и находится в Бразилии с визитом", - говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.
По информации министерства, носители вируса прибыли в Бразилию 23 ноября через международный аэропорт Гуарульюс, где сдали положительный тест на COVID-19. Генетическое секвенирование образцов выполнила больница имени Альберта Эйнштейна.
"Супруги соблюдают правила социальной изоляции, рекомендованные Службой надзора за здоровьем, и не проявляют симптомов болезни. В этот момент медицинские бригады находятся на дому у пациентов, а департамент здравоохранения расследует их возможные контакты", - сообщили в министерстве.
Бразилия с 27 ноября запретила полеты из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве.
Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
В Швейцарии
30 ноября, 21:53Распространение коронавируса
В Швейцарии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом
 
Распространение коронавирусаВ миреБразилияКоронавирус COVID-19
 
 
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