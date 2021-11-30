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Распространение коронавируса
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Раскрыт единственный способ спастись от "омикрона"
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма "омикрон" - РИА Новости, 30.11.2021
Раскрыт единственный способ спастись от "омикрона"
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Общественной службой новостей" объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T06:06
2021-11-30T07:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Общественной службой новостей" объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон".Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем "дельта".В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные
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коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
06:06 30.11.2021 (обновлено: 07:41 30.11.2021)
 
Мясников назвал единственный способ защиты от штамма "омикрон"

Врач Мясников заявил, что ревакцинация является единственным способом защиты от "омикрона"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Общественной службой новостей" объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон".
"Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин", - пояснил он.
Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем "дельта".
В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 06:15Распространение коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
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