https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

Раскрыт единственный способ спастись от "омикрона"

Мясников назвал единственный способ защиты от штамма "омикрон" - РИА Новости, 30.11.2021

Раскрыт единственный способ спастись от "омикрона"

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Общественной службой новостей" объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T06:06

2021-11-30T06:06

2021-11-30T07:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Общественной службой новостей" объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса "омикрон".Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем "дельта".В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные

https://ria.ru/20211128/monstry-1761098714.html

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коронавирус covid-19, александр мясников (врач)