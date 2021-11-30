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Бюджетникам Липецкой области в новом году повысят зарплату
Бюджетникам Липецкой области в новом году повысят зарплату - РИА Новости, 30.11.2021
Бюджетникам Липецкой области в новом году повысят зарплату
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вышел с предложением к депутатам регионального заксобрания повысить зарплату работникам бюджетной сферы на 6% с 1... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:35
2021-11-30T16:35
2021-11-30T16:35
липецкая область
общество
липецкая область
жкх
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вышел с предложением к депутатам регионального заксобрания повысить зарплату работникам бюджетной сферы на 6% с 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.Там уточнили, что на повышение заработной платы из областного бюджета будет выделено более двух миллиардов рублей. После одобрения соответствующие изменения внесут в региональный закон об оплате труда работников областных государственных учреждений.Вносимые в закон изменения будут рассмотрены на ближайшей сессии областного Совета депутатов в декабре.
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общество, липецкая область, жкх, игорь артамонов