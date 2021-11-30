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Британцы назвали себя немощными и отказались воевать с Россией из-за Украины
"Прокатятся катком": британцы признали неспособность противостоять России - РИА Новости, 30.11.2021
Британцы назвали себя немощными и отказались воевать с Россией из-за Украины
Читатели газеты The Times прокомментировали высказывание посла России в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта из-за чрезмерной активности британских РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:30
2021-11-30T12:33
украина
кения
нато
т-80
минобороны великобритании
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Times прокомментировали высказывание посла России в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта из-за чрезмерной активности британских войск в Европе. Многие отметили, что их агрессивные действия из-за Украины ничем не оправданы, а в случае столкновения им грозит разгром."Политики ничему не учатся. Британия не должна вмешиваться в дела других стран. Или мы согласны принимать у себя тысячи беженцев, появившиеся из-за наших действий?" — задался вопросом Odin."Наверное, он испытывает сильные патриотические чувства… Не как наш вестминстерский истэблишмент, радостно распродающий богатства моей страны. Вспомните, у России огромные ресурсы, в отличие от нашей зависимой страны", — посетовал Romana Hope-mason."Пожалуй, российские военные асфальтовым катком прокатятся по британской армии в случае ее участия в столкновениях на Украине", — считает GregE."У нас хорошие Вооруженные силы, но нам не хватит людской массы, чтобы воевать с русскими. У них примерно в 20 раз больше Т-80, чем у нас "Челленджеров". Я бы предложил нашим лидерам на сей раз отойти в сторонку", — выразил мнение Triple C."Мы считаем себя хорошими парнями, которым все должны доверять, а противоположной стороне нельзя доверять ни капли. Мне часто кажется, что мы не задумываемся о чувствах русских, которые то же самое думают о нас. У них нет оснований доверять Западу", — отметил 46watt."Вся наша армия разместится на стадионе Уэмбли, и еще место останется. Да и оружие у наших доблестных военных не самое лучшее. Так что все эти разговоры — лишь нагнетание страха, и ничего реального в них нет", — подытожили читатели.В четверг Минобороны Великобритании объявило план модернизации армии под названием "Солдат будущего", в рамках которого страна намерена увеличить военное присутствие по всему миру. В Германии, Кении и Омане создали наземные региональные центры, которые позволяют "быстро реагировать, когда это необходимо". По данным газеты Financial Times, страна намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html
https://ria.ru/20211129/evrosoyuz-1761227001.html
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украина, кения, нато, т-80, минобороны великобритании, россия
11:30 30.11.2021 (обновлено: 12:33 30.11.2021)
 
"Прокатятся катком": британцы признали неспособность противостоять России

Читатели The Times: российские военные прокатятся асфальтовым катком по британской армии

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Times прокомментировали высказывание посла России в Лондоне Андрея Келина о риске эскалации конфликта из-за чрезмерной активности британских войск в Европе. Многие отметили, что их агрессивные действия из-за Украины ничем не оправданы, а в случае столкновения им грозит разгром.
"Политики ничему не учатся. Британия не должна вмешиваться в дела других стран. Или мы согласны принимать у себя тысячи беженцев, появившиеся из-за наших действий?" — задался вопросом Odin.
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"Наверное, он испытывает сильные патриотические чувства… Не как наш вестминстерский истэблишмент, радостно распродающий богатства моей страны. Вспомните, у России огромные ресурсы, в отличие от нашей зависимой страны", — посетовал Romana Hope-mason.
"Пожалуй, российские военные асфальтовым катком прокатятся по британской армии в случае ее участия в столкновениях на Украине", — считает GregE.
"У нас хорошие Вооруженные силы, но нам не хватит людской массы, чтобы воевать с русскими. У них примерно в 20 раз больше Т-80, чем у нас "Челленджеров". Я бы предложил нашим лидерам на сей раз отойти в сторонку", — выразил мнение Triple C.
"Мы считаем себя хорошими парнями, которым все должны доверять, а противоположной стороне нельзя доверять ни капли. Мне часто кажется, что мы не задумываемся о чувствах русских, которые то же самое думают о нас. У них нет оснований доверять Западу", — отметил 46watt.
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"Вся наша армия разместится на стадионе Уэмбли, и еще место останется. Да и оружие у наших доблестных военных не самое лучшее. Так что все эти разговоры — лишь нагнетание страха, и ничего реального в них нет", — подытожили читатели.
В четверг Минобороны Великобритании объявило план модернизации армии под названием "Солдат будущего", в рамках которого страна намерена увеличить военное присутствие по всему миру. В Германии, Кении и Омане создали наземные региональные центры, которые позволяют "быстро реагировать, когда это необходимо". По данным газеты Financial Times, страна намерена разместить сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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