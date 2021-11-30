https://ria.ru/20211130/vetnam-1761504927.html

Путин оценил уровень стратегического партнерства с Вьетнамом

Путин оценил уровень стратегического партнерства с Вьетнамом - РИА Новости, 30.11.2021

Путин оценил уровень стратегического партнерства с Вьетнамом

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Россия дорожит достигнутым уровнем стратегического партнерства с этой РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:37

2021-11-30T17:37

2021-11-30T18:14

в мире

вьетнам

владимир путин

нгуен суан фук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761517583_0:201:2856:1808_1920x0_80_0_0_76f7b6076b30a9be450182650b2e8e86.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Россия дорожит достигнутым уровнем стратегического партнерства с этой страной."Дорожим уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом", - сказал Путин.По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году товарооборот между странами увеличился более чем на 15%, а за 9 месяцев текущего года - более чем на 16%.Путин отметил, что у его вьетнамского коллеги очень насыщенная программа визита в Россию. "У вас очень большая насыщенная программа визита в Россию, я знаю. Подготовлен целый набор важных документов в различных областях. Это касается экономики, гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин.Также президент РФ передал наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу. "Я очень рад вас видеть. Передавайте самые наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама. Мы с ним тоже в контакте. Наши министерства иностранных дел постоянно в контакте. У нас схожие позиции по очень многим международным проблемам. Работаем постоянно на площадке ООН, региональных организаций. Вьетнам остается нашим надежным, верным другом и стратегическим партнером", - подчеркнул Путин.Путин сообщил, что по итогам переговоров с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком будет принято совместное заявление, которое будет отражать уровень сотрудничества между странами."Мы с вами сегодня заявление примем. Я думаю, что оно тоже будет отражать уровень, состояние наших отношений. И будем двигаться дальше", - сказал Путин.Глава Вьетнама в свою очередь отметил, что совместное заявление имеет очень важное значение."Мы считаем, что такие заявления способствуют развитию наших отношений на долгосрочную перспективу", - отметил президент Вьетнама.

https://ria.ru/20211014/vetnam-1754564129.html

https://ria.ru/20211130/otnosheniya-1761300969.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вьетнам, владимир путин, нгуен суан фук, россия