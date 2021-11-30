https://ria.ru/20211130/vetnam-1761504927.html
Путин оценил уровень стратегического партнерства с Вьетнамом
Путин оценил уровень стратегического партнерства с Вьетнамом - РИА Новости, 30.11.2021
Путин оценил уровень стратегического партнерства с Вьетнамом
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Россия дорожит достигнутым уровнем стратегического партнерства с этой РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:37
2021-11-30T17:37
2021-11-30T18:14
в мире
вьетнам
владимир путин
нгуен суан фук
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что Россия дорожит достигнутым уровнем стратегического партнерства с этой страной."Дорожим уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом", - сказал Путин.По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году товарооборот между странами увеличился более чем на 15%, а за 9 месяцев текущего года - более чем на 16%.Путин отметил, что у его вьетнамского коллеги очень насыщенная программа визита в Россию. "У вас очень большая насыщенная программа визита в Россию, я знаю. Подготовлен целый набор важных документов в различных областях. Это касается экономики, гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин.Также президент РФ передал наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу. "Я очень рад вас видеть. Передавайте самые наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама. Мы с ним тоже в контакте. Наши министерства иностранных дел постоянно в контакте. У нас схожие позиции по очень многим международным проблемам. Работаем постоянно на площадке ООН, региональных организаций. Вьетнам остается нашим надежным, верным другом и стратегическим партнером", - подчеркнул Путин.Путин сообщил, что по итогам переговоров с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком будет принято совместное заявление, которое будет отражать уровень сотрудничества между странами."Мы с вами сегодня заявление примем. Я думаю, что оно тоже будет отражать уровень, состояние наших отношений. И будем двигаться дальше", - сказал Путин.Глава Вьетнама в свою очередь отметил, что совместное заявление имеет очень важное значение."Мы считаем, что такие заявления способствуют развитию наших отношений на долгосрочную перспективу", - отметил президент Вьетнама.
https://ria.ru/20211014/vetnam-1754564129.html
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в мире, вьетнам, владимир путин, нгуен суан фук, россия
17:37 30.11.2021 (обновлено: 18:14 30.11.2021)
Путин оценил уровень стратегического партнерства с Вьетнамом
Президент Путин: Россия дорожит уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком
заявил, что Россия
дорожит достигнутым уровнем стратегического партнерства с этой страной.
"Дорожим уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом
", - сказал Путин.
По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году товарооборот между странами увеличился более чем на 15%, а за 9 месяцев текущего года - более чем на 16%.
Путин отметил, что у его вьетнамского коллеги очень насыщенная программа визита в Россию. "У вас очень большая насыщенная программа визита в Россию, я знаю. Подготовлен целый набор важных документов в различных областях. Это касается экономики, гуманитарного взаимодействия", - сказал Путин.
Также президент РФ передал наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу. "Я очень рад вас видеть. Передавайте самые наилучшие пожелания генеральному секретарю компартии Вьетнама. Мы с ним тоже в контакте. Наши министерства иностранных дел постоянно в контакте. У нас схожие позиции по очень многим международным проблемам. Работаем постоянно на площадке ООН, региональных организаций. Вьетнам остается нашим надежным, верным другом и стратегическим партнером", - подчеркнул Путин.
Путин сообщил, что по итогам переговоров с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком будет принято совместное заявление, которое будет отражать уровень сотрудничества между странами.
"Мы с вами сегодня заявление примем. Я думаю, что оно тоже будет отражать уровень, состояние наших отношений. И будем двигаться дальше", - сказал Путин.
Глава Вьетнама в свою очередь отметил, что совместное заявление имеет очень важное значение.
"Мы считаем, что такие заявления способствуют развитию наших отношений на долгосрочную перспективу", - отметил президент Вьетнама.