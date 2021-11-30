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В Верхневолжье создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи

В Верхневолжье создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 30.11.2021

В Верхневолжье создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи

Для снижения уровня онкологических заболеваний в Тверской области выделят финансирование на развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи, сообщает... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:49

2021-11-30T18:49

2021-11-30T18:49

тверская область

здоровье - общество

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 30 ноя – РИА Новости. Для снижения уровня онкологических заболеваний в Тверской области выделят финансирование на развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.Деньги заложены в проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, который рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства."Онкология и кардиология – важнейшие направления в медицине. У нас заложены средства на модернизацию областного онкодиспансера. Надеемся, что молодые специалисты, которых мы приглашаем, будут более динамично вовлекаться в работу. На примере борьбы с коронавирусом видим, насколько активна и ответственна молодежь в медицине", – отметил на заседании глава региона Игорь Руденя.Губернатор назвал также приоритетами совершенствование оплаты труда медработникам, модернизацию диагностической базы учреждений здравоохранения, усиление профилактической работы.Финансирование фонда в следующем году планируется увеличить до 19 миллиардов рублей (в 2020 году – 17,3 миллиарда рублей). В 2024 году предусмотрено уже 20,6 миллиарда рублей.На 2022 год заложены стимулирующие выплаты медикам и дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в период распространения COVID-19. В бюджет ТФОМС также включено финансирование амбулаторной реабилитации и углубленной диспансеризации жителей, перенесших коронавирус. Кроме того, средства предусмотрены на диагностику, проведение исследований на аппаратах КТ и МРТ, ПЦР-тестирование, отметили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье - общество, игорь руденя