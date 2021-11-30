https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761511150.html

Мурашко заявил о трех миллионах привившихся от COVID-19 за неделю

Мурашко заявил о трех миллионах привившихся от COVID-19 за неделю - РИА Новости, 30.11.2021

Мурашко заявил о трех миллионах привившихся от COVID-19 за неделю

Почти три миллиона россиян вакцинированы от коронавируса за неделю, всего на сегодняшний день привито более 70 миллионов граждан, заявил глава Минздрава Михаил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:56

2021-11-30T17:56

2021-11-30T18:15

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти три миллиона россиян вакцинированы от коронавируса за неделю, всего на сегодняшний день привито более 70 миллионов граждан, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Продолжается вакцинация. Вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 миллиона человек. Это 426 тысяч в сутки. Цифра немножко меньше, чем в предыдущую неделю. Мы видим, что влияние на скорость вакцинации, конечно же, имеют организационные мероприятия в качестве побуждения к вакцинации. Всего вакцинировано на сегодняшний день более 70 миллионов граждан", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, в структуре вакцинированных увеличилось количество граждан старше 60 лет. "Это именно та категория, которая вызывает у нас наибольшую тревогу, и та категория, которая болеет тяжелее всего", - отметил он.

https://ria.ru/20211130/omikron-1761405887.html

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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19