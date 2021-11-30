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https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761473413.html
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 30.11.2021
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет с 1 декабря 2021 года,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:23
2021-11-30T15:40
общество
челябинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет с 1 декабря 2021 года, сообщает во вторник Управление Роспотребнадзора по региону.По данным Управления, эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе сохраняется неблагополучной. Темп прироста за последнюю неделю составил 6,5%."…Обеспечить с 1 декабря проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Челябинской области, а также лицам старше 60 лет", - говорится в постановлении Управления.В срок до 20 декабря организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 10 января 2022 года - вторым компонентом, уточняется в сообщении.По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, в то же время никакое наказание данной категории граждан, не сделавшим прививку, не предусмотрено. "Наш единственный метод - путем внятного и понятного объяснения гражданам о необходимости вакцинации. Так, у нас низкий процент вакцинации лиц старше 60 лет - а это самая высокая группа риска, и перенести не просто на амбулаторном этапе болезнь, а в средней и тяжелой форме. Чаще всего у данных граждан есть хронические заболевания. И случаи летальности в этой группе больше", - сказал он журналистам.По данным Минздрава региона, в области подтвержден 128 591 случай заболевания COVID-19 (+655 новых подтверждений ко вчерашнему дню, один школьник).
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общество, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии
15:23 30.11.2021 (обновлено: 15:40 30.11.2021)
 
Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Челябинской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов и пожилых

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет с 1 декабря 2021 года, сообщает во вторник Управление Роспотребнадзора по региону.
По данным Управления, эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе сохраняется неблагополучной. Темп прироста за последнюю неделю составил 6,5%.
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"…Обеспечить с 1 декабря проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Челябинской области, а также лицам старше 60 лет", - говорится в постановлении Управления.
В срок до 20 декабря организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 10 января 2022 года - вторым компонентом, уточняется в сообщении.
По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, в то же время никакое наказание данной категории граждан, не сделавшим прививку, не предусмотрено. "Наш единственный метод - путем внятного и понятного объяснения гражданам о необходимости вакцинации. Так, у нас низкий процент вакцинации лиц старше 60 лет - а это самая высокая группа риска, и перенести не просто на амбулаторном этапе болезнь, а в средней и тяжелой форме. Чаще всего у данных граждан есть хронические заболевания. И случаи летальности в этой группе больше", - сказал он журналистам.
По данным Минздрава региона, в области подтвержден 128 591 случай заболевания COVID-19 (+655 новых подтверждений ко вчерашнему дню, один школьник).
 
Распространение коронавирусаОбществоЧелябинская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус в России
 
 
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