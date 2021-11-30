https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761473413.html

Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 30.11.2021

Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет с 1 декабря 2021 года,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:23

2021-11-30T15:23

2021-11-30T15:40

общество

челябинская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции вводится в Челябинской области для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет с 1 декабря 2021 года, сообщает во вторник Управление Роспотребнадзора по региону.По данным Управления, эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе сохраняется неблагополучной. Темп прироста за последнюю неделю составил 6,5%."…Обеспечить с 1 декабря проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Челябинской области, а также лицам старше 60 лет", - говорится в постановлении Управления.В срок до 20 декабря организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 10 января 2022 года - вторым компонентом, уточняется в сообщении.По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, в то же время никакое наказание данной категории граждан, не сделавшим прививку, не предусмотрено. "Наш единственный метод - путем внятного и понятного объяснения гражданам о необходимости вакцинации. Так, у нас низкий процент вакцинации лиц старше 60 лет - а это самая высокая группа риска, и перенести не просто на амбулаторном этапе болезнь, а в средней и тяжелой форме. Чаще всего у данных граждан есть хронические заболевания. И случаи летальности в этой группе больше", - сказал он журналистам.По данным Минздрава региона, в области подтвержден 128 591 случай заболевания COVID-19 (+655 новых подтверждений ко вчерашнему дню, один школьник).

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761444531.html

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общество, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии