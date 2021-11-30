https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761460188.html

Уровень вакцинации от COVID-19 в Волгоградской области достиг 80% от плана

Уровень вакцинации от COVID-19 в Волгоградской области достиг 80% от плана - РИА Новости, 30.11.2021

Уровень вакцинации от COVID-19 в Волгоградской области достиг 80% от плана

Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Волгоградской области приблизился к 80% от плана, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:43

2021-11-30T14:43

2021-11-30T14:43

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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Волгоградской области приблизился к 80% от плана, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По данным ведомства, во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание регионального клинического совета, на котором специалисты обсудили антиковидные меры. Отмечается, что на данный момент ситуация с коронавирусом в области стабилизировалась."В последний месяц темпы вакцинации выросли, и мы приближаемся к 80% от плана. При этом среди людей старшего возраста привито только 66,2% от плана… Специалисты отмечают, что прослеживается зависимость между количеством вакцинированных жителей и снижением числа заболевших и госпитализированных пациентов", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.Участники заседания, на котором присутствовали медики и ученые региона, обсудили защитные меры против нового штамма коронавируса "омикрон". Так, например, главный внештатный пульмонолог региона Вера Цома и главный санитарный врач области Ольга Зубарева считают, что полная вакцинация и ревакцинация может защитить жителей и от нового штамма.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 30 ноября зарегистрировано 117 821случаев коронавирусной инфекции, в том числе 448 – за последние сутки, скончались за все время 4574 человек.

https://ria.ru/20211026/byudzhet-1756337165.html

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