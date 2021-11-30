https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761438867.html

В Центре Гамалеи не планируют создавать новую вакцину против омикрон-штамма

В Центре Гамалеи не планируют создавать новую вакцину против омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021

В Центре Гамалеи не планируют создавать новую вакцину против омикрон-штамма

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не начал разрабатывать новую вакцину против "омикрона", происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм, РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:29

2021-11-30T13:29

2021-11-30T13:45

распространение коронавируса

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

общество

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

александр гинцбург

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не начал разрабатывать новую вакцину против "омикрона", происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм, такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса, все они хранятся в холодильниках центра, заявил РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.Ранее РФПИ сообщил, что Центр имени Гамалеи считает, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективны против штамма коронавируса "омикрон", но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин."Речь и не идет о том, что мы начали разрабатывать новую вакцину. Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это", - сказал Гинцбург."Штамм пока не получили. Чтобы создавать вакцину, штамм не нужен", - уточнил он.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Великобритания с 26 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда.

https://ria.ru/20211130/omikron-1761405887.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, александр гинцбург, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса