https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761432796.html

ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер

ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер - РИА Новости, 30.11.2021

ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:02

2021-11-30T13:02

2021-11-30T15:16

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник Лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ", - говорится в сообщении."Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Препарат был зарегистрирован в ОАЭ в октябре текущего года. В январе 2021 года в ОАЭ была одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является высокоэффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. По данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против штамма коронавируса "дельта" в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.В качестве бустера для других вакцин "Спутник Лайт" показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации. Также, как отметили в РФПИ, однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, дальнейший мониторинг, а также гибкий режим ревакцинации при применении препарата в качестве бустирующей инъекции.

https://ria.ru/20211116/sputnik-1759284676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оаэ, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"