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https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761432796.html
ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер
ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер - РИА Новости, 30.11.2021
ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер
Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:02
2021-11-30T15:16
в мире
оаэ
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
рфпи против covid 19
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)."Спутник Лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ", - говорится в сообщении."Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Препарат был зарегистрирован в ОАЭ в октябре текущего года. В январе 2021 года в ОАЭ была одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является высокоэффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. По данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против штамма коронавируса "дельта" в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.В качестве бустера для других вакцин "Спутник Лайт" показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации. Также, как отметили в РФПИ, однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, дальнейший мониторинг, а также гибкий режим ревакцинации при применении препарата в качестве бустирующей инъекции.
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в мире, оаэ, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
13:02 30.11.2021 (обновлено: 15:16 30.11.2021)
 
ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как универсальный бустер

ОАЭ одобрили "Спутник Лайт" как бустер, подходящий для всех вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат "Спутник Лайт"
Медицинский работник демонстрирует препарат Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
"Спутник Лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ", - говорится в сообщении.
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16 ноября, 13:58РФПИ против Covid 19
На Филиппинах одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера
"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Препарат был зарегистрирован в ОАЭ в октябре текущего года. В январе 2021 года в ОАЭ была одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является высокоэффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. По данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против штамма коронавируса "дельта" в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.
В качестве бустера для других вакцин "Спутник Лайт" показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации. Также, как отметили в РФПИ, однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, дальнейший мониторинг, а также гибкий режим ревакцинации при применении препарата в качестве бустирующей инъекции.
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