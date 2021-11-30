https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761374554.html

Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит не привитых "Спутником V"

Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит не привитых "Спутником V" - РИА Новости, 30.11.2021

Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит не привитых "Спутником V"

Назальная вакцина, разработанная в Центре имени Гамалеи, защитит и тех, кто ранее привился не "Спутником V", заявил РИА Новости директор центра Александр... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T03:23

2021-11-30T03:23

2021-11-30T09:45

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

александр гинцбург

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Назальная вакцина, разработанная в Центре имени Гамалеи, защитит и тех, кто ранее привился не "Спутником V", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки "Спутник".Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что сделал прививку назальной вакциной от коронавируса, никаких неприятных ощущений после этого у него не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/gintsburg-1761024170.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов