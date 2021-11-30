https://ria.ru/20211130/ubiystvo-1761505074.html
Экс-премьеру Лесото предъявили обвинение в убийстве бывшей жены
Экс-премьеру Лесото предъявили обвинение в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 30.11.2021
Экс-премьеру Лесото предъявили обвинение в убийстве бывшей жены
Экс-премьеру южноафриканского государства Лесото Томасу Табане предъявлено обвинение в убийстве бывшей жены Липолело Табане, сообщает местный портал Lesotho... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:37
2021-11-30T17:37
2021-11-30T17:37
в мире
лесото
томас табане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564007639_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_59a22edb1094f15fc720077f3b1bbd43.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-премьеру южноафриканского государства Лесото Томасу Табане предъявлено обвинение в убийстве бывшей жены Липолело Табане, сообщает местный портал Lesotho Express.Бывшую жену премьера застрелили в городе Масеру рядом с ее домом в 2017 году. По обвинению в убийстве в начале июня была задержана нынешняя супруга экс-премьера Мэсайя Табане. Сам 82-летний политик в мае 2020 года ушел в отставку с поста главы правительства южноафриканского королевства."Бывшему премьер-министру Лесото Томасу Табане было официально предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и умышленном причинении ущерба имуществу", - сообщает портал.Королевство Лесото - государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики.
https://ria.ru/20210830/posol-1747770956.html
лесото
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564007639_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_8df85d52b69f475f76b00cc9014a81cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лесото, томас табане
Экс-премьеру Лесото предъявили обвинение в убийстве бывшей жены
Экс-премьеру Лесото Томасу Табане предъявили обвинение в убийстве бывшей жены