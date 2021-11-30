https://ria.ru/20211130/ubiystvo-1761505074.html

Экс-премьеру Лесото предъявили обвинение в убийстве бывшей жены

Экс-премьеру Лесото предъявили обвинение в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 30.11.2021

Экс-премьеру Лесото предъявили обвинение в убийстве бывшей жены

Экс-премьеру южноафриканского государства Лесото Томасу Табане предъявлено обвинение в убийстве бывшей жены Липолело Табане, сообщает местный портал Lesotho... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:37

2021-11-30T17:37

2021-11-30T17:37

в мире

лесото

томас табане

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экс-премьеру южноафриканского государства Лесото Томасу Табане предъявлено обвинение в убийстве бывшей жены Липолело Табане, сообщает местный портал Lesotho Express.Бывшую жену премьера застрелили в городе Масеру рядом с ее домом в 2017 году. По обвинению в убийстве в начале июня была задержана нынешняя супруга экс-премьера Мэсайя Табане. Сам 82-летний политик в мае 2020 года ушел в отставку с поста главы правительства южноафриканского королевства."Бывшему премьер-министру Лесото Томасу Табане было официально предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и умышленном причинении ущерба имуществу", - сообщает портал.Королевство Лесото - государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики.

https://ria.ru/20210830/posol-1747770956.html

лесото

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2021

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в мире, лесото, томас табане