https://ria.ru/20211130/tuapse-1761527272.html

Синоптики предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе

Синоптики предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе - РИА Новости, 30.11.2021

Синоптики предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе

Волны высотой до шести метров ожидаются на побережье Туапсе, в том числе, в порту, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:56

2021-11-30T18:56

2021-11-30T18:56

туапсе

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Волны высотой до шести метров ожидаются на побережье Туапсе, в том числе, в порту, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В порту Туапсе сильная непогода. В регионе проходит фронтальный раздел, ожидается такое явление, как тягун (опасное прибрежное течение - ред.). Высота волн будет доходить до шести метров", - сообщил Вильфанд.Он уточнил, что пик непогоды придется на ночь на первое декабря. Как уточняется на сайте Гидрометцентра, с 3-6 часов ожидаются сильные волны.

https://ria.ru/20211129/shtorm-1761365037.html

туапсе

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туапсе, гидрометцентр, роман вильфанд