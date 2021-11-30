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Синоптики предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе
Синоптики предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе - РИА Новости, 30.11.2021
Синоптики предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе
Волны высотой до шести метров ожидаются на побережье Туапсе, в том числе, в порту, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:56
2021-11-30T18:56
туапсе
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Волны высотой до шести метров ожидаются на побережье Туапсе, в том числе, в порту, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В порту Туапсе сильная непогода. В регионе проходит фронтальный раздел, ожидается такое явление, как тягун (опасное прибрежное течение - ред.). Высота волн будет доходить до шести метров", - сообщил Вильфанд.Он уточнил, что пик непогоды придется на ночь на первое декабря. Как уточняется на сайте Гидрометцентра, с 3-6 часов ожидаются сильные волны.
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туапсе, гидрометцентр, роман вильфанд
18:56 30.11.2021
 
Синоптики предупредили о шестиметровых волнах в порту Туапсе

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в порту Туапсе прогнозируются шестиметровые волны

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Волны высотой до шести метров ожидаются на побережье Туапсе, в том числе, в порту, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В порту Туапсе сильная непогода. В регионе проходит фронтальный раздел, ожидается такое явление, как тягун (опасное прибрежное течение - ред.). Высота волн будет доходить до шести метров", - сообщил Вильфанд.
Он уточнил, что пик непогоды придется на ночь на первое декабря. Как уточняется на сайте Гидрометцентра, с 3-6 часов ожидаются сильные волны.
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