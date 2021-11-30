https://ria.ru/20211130/sud-1761407921.html

Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом

Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом - РИА Новости, 30.11.2021

Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом

Житель Хабаровска предстанет перед судом по обвинению в попытках убить свою жену и взорвать газ в многоквартирном жилом доме, сообщает прокуратура Хабаровского... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:07

2021-11-30T11:07

2021-11-30T11:07

происшествия

хабаровский край

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Житель Хабаровска предстанет перед судом по обвинению в попытках убить свою жену и взорвать газ в многоквартирном жилом доме, сообщает прокуратура Хабаровского края."Прокуратурой Краснофлотского района Хабаровска утверждено обвинительное заключение в отношении жителя краевой столицы, пытавшегося взорвать газ в многоквартирном жилом доме", - говорится в сообщении.Следователи установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс своей жене 32 ножевых ранения. При этом она смогла оказать сопротивление, уйти из квартиры и спрятаться у соседей."После этого мужчина закрылся в жилом помещении и открыл все конфорки газовой плиты, сообщив прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, что взорвет дом. Трагедию удалось предотвратить благодаря своевременным действиям сотрудников аварийных служб, которые перекрыли подачу газа до того, как его концентрации хватило бы для взрыва", - сообщает прокуратура.Возбуждено дело по статьям "Покушение на убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенное общеопасным способом", "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва". По предъявленному обвинению подсудимому грозит до 25 лет лишения свободы."Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603330527.html

https://ria.ru/20210921/ugroza-1751137778.html

хабаровский край

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происшествия, хабаровский край, хабаровск