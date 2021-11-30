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Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР наградили орденом Мужества посмертно
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР наградили орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 30.11.2021
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР наградили орденом Мужества посмертно
Погибший при задержании преступников офицер Росгвардии Евгений Захаров награждён орденом Мужества посмертно, сообщили в главном управлении Росгвардии по... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:38
2021-11-30T12:38
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Погибший при задержании преступников офицер Росгвардии Евгений Захаров награждён орденом Мужества посмертно, сообщили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области."Указом президента Российской Федерации от 29 ноября орденом Мужества посмертно награждён офицер специального отряда быстрого реагирования "Гранит" главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров, погибший 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников", - говорится в сообщении.На Пулковском шоссе во время задержания лиц, причастных к мошенничествам, водитель Fiat Ducato совершил наезд на росгвардейца и скрылся, впоследствии его поймали. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Захаров родился в Мурманской области, работал в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" - с 2016 года. Награжден медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".
https://ria.ru/20211109/rosgvardiya-1758189485.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
12:38 30.11.2021
 
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР наградили орденом Мужества посмертно

Погибшего на задании в Петербурге офицера СОБР Захарова наградили орденом Мужества

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник СОБР
Сотрудник СОБР - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Погибший при задержании преступников офицер Росгвардии Евгений Захаров награждён орденом Мужества посмертно, сообщили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
"Указом президента Российской Федерации от 29 ноября орденом Мужества посмертно награждён офицер специального отряда быстрого реагирования "Гранит" главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров, погибший 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников", - говорится в сообщении.
На Пулковском шоссе во время задержания лиц, причастных к мошенничествам, водитель Fiat Ducato совершил наезд на росгвардейца и скрылся, впоследствии его поймали. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Захаров родился в Мурманской области, работал в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" - с 2016 года. Награжден медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 11:39
Росгвардия поможет семье погибшего в Петербурге сотрудника
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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