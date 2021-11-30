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Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР наградили орденом Мужества посмертно

Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР наградили орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 30.11.2021

Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР наградили орденом Мужества посмертно

Погибший при задержании преступников офицер Росгвардии Евгений Захаров награждён орденом Мужества посмертно, сообщили в главном управлении Росгвардии по... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:38

2021-11-30T12:38

2021-11-30T12:38

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Погибший при задержании преступников офицер Росгвардии Евгений Захаров награждён орденом Мужества посмертно, сообщили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области."Указом президента Российской Федерации от 29 ноября орденом Мужества посмертно награждён офицер специального отряда быстрого реагирования "Гранит" главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров, погибший 9 ноября в Санкт-Петербурге при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников", - говорится в сообщении.На Пулковском шоссе во время задержания лиц, причастных к мошенничествам, водитель Fiat Ducato совершил наезд на росгвардейца и скрылся, впоследствии его поймали. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Захаров родился в Мурманской области, работал в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" - с 2016 года. Награжден медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".

https://ria.ru/20211109/rosgvardiya-1758189485.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия