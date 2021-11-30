https://ria.ru/20211130/shakhta-1761415409.html

Решение о выводе спасателей из "Листвяжной" было верным, заявил Чуприян

Решение о выводе спасателей из "Листвяжной" было верным, заявил Чуприян - РИА Новости, 30.11.2021

Решение о выводе спасателей из "Листвяжной" было верным, заявил Чуприян

Вывод спасателей из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, когда те стали терять сознание, было тяжелым, но абсолютно правильным, заявил врио главы МЧС РФ... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:38

2021-11-30T11:38

2021-11-30T11:38

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вывод спасателей из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, когда те стали терять сознание, было тяжелым, но абсолютно правильным, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Хочу подчеркнуть, что одновременно в шахте работали 215 спасателей. И когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжелое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе этих людей. У нас был шанс загубить все 215 человек", - сказал Чуприян журналистам.Он добавил, что из пятерых погибших спасателей двое находились в самой дальней точке.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек, 46 из них не выжили. Большую часть шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761411916.html

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761401757.html

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе