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Решение о выводе спасателей из "Листвяжной" было верным, заявил Чуприян
Решение о выводе спасателей из "Листвяжной" было верным, заявил Чуприян - РИА Новости, 30.11.2021
Решение о выводе спасателей из "Листвяжной" было верным, заявил Чуприян
Вывод спасателей из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, когда те стали терять сознание, было тяжелым, но абсолютно правильным, заявил врио главы МЧС РФ... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:38
2021-11-30T11:38
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вывод спасателей из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, когда те стали терять сознание, было тяжелым, но абсолютно правильным, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Хочу подчеркнуть, что одновременно в шахте работали 215 спасателей. И когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжелое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе этих людей. У нас был шанс загубить все 215 человек", - сказал Чуприян журналистам.Он добавил, что из пятерых погибших спасателей двое находились в самой дальней точке.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек, 46 из них не выжили. Большую часть шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761411916.html
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:38 30.11.2021
 
Решение о выводе спасателей из "Листвяжной" было верным, заявил Чуприян

Врио главы МЧС Чуприян объяснил, почему спасателей вывели из "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вывод спасателей из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, когда те стали терять сознание, было тяжелым, но абсолютно правильным, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Хочу подчеркнуть, что одновременно в шахте работали 215 спасателей. И когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжелое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе этих людей. У нас был шанс загубить все 215 человек", - сказал Чуприян журналистам.
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 11:25
В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная"
Он добавил, что из пятерых погибших спасателей двое находились в самой дальней точке.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек, 46 из них не выжили. Большую часть шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 10:38
В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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