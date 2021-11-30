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В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек

В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек - РИА Новости, 30.11.2021

В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек

Еще 40 человек остаются в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:53

2021-11-30T10:53

2021-11-30T10:53

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Еще 40 человек остаются в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев."В настоящее время в горных выработках шахты остаются 40 человек, из них 38 горнорабочих и два горноспасателя", - сказал он.

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе