https://ria.ru/20211130/shakhta-1761399309.html

В МЧС оценили зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная"

В МЧС оценили зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 30.11.2021

В МЧС оценили зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная"

В зону поражения от взрыва метана в шахте "Листвяжная" попал почти весь 41 километр горных выработок, сообщил генеральный директор Военизированной... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:28

2021-11-30T10:28

2021-11-30T10:28

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В зону поражения от взрыва метана в шахте "Листвяжная" попал почти весь 41 километр горных выработок, сообщил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев."Общая протяженность горных выработок шахты составляет 41 километр. В зону поражения подземного взрыва попали практически все 41 км", - сказал он.По словам Медведева, ударной волной от взрыва были разрушены большинство вентиляционных сооружений, шлюзы и перемычки - это нарушило вентиляцию в шахте.Он добавил, что уже обследовано 36 километров горных выработок "Листвяжной", осталось обследовать еще пять.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761398204.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе