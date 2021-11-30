https://ria.ru/20211130/shakhta-1761399309.html
В МЧС оценили зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная"
В МЧС оценили зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 30.11.2021
В МЧС оценили зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная"
В зону поражения от взрыва метана в шахте "Листвяжная" попал почти весь 41 километр горных выработок, сообщил генеральный директор Военизированной... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:28
2021-11-30T10:28
2021-11-30T10:28
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В зону поражения от взрыва метана в шахте "Листвяжная" попал почти весь 41 километр горных выработок, сообщил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев."Общая протяженность горных выработок шахты составляет 41 километр. В зону поражения подземного взрыва попали практически все 41 км", - сказал он.По словам Медведева, ударной волной от взрыва были разрушены большинство вентиляционных сооружений, шлюзы и перемычки - это нарушило вентиляцию в шахте.Он добавил, что уже обследовано 36 километров горных выработок "Листвяжной", осталось обследовать еще пять.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761398204.html
кемеровская область
белово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_48f175c71abed664439d91e5ba3384f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
В МЧС оценили зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная"
В зону поражения от взрыва в шахте "Листвяжная" попали все 41 км горных выработок