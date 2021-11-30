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"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards - РИА Новости, 30.11.2021
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards
"Игру в кальмара" назвали "Лучшим сериалом" на церемонии награждения независимой кинопремией "Готэм" (Gotham Awards), сообщает NME. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:54
2021-11-30T17:54
2021-11-30T17:54
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Игру в кальмара" назвали "Лучшим сериалом" на церемонии награждения независимой кинопремией "Готэм" (Gotham Awards), сообщает NME. Южнокорейское шоу, созданное для Netflix, получило свою первую крупную награду в США с момента выхода на стриминговой платформе в начале этой осени. Режиссер "Игры в кальмара" добавил, что после того, как сериал вышел в эфир, "потребовалось менее 12 дней", чтобы его проект стал №1 в мире. В NME отмечают, что триллер также претендует на звание "Лучшее шоу" на People’s Choice Awards (церемония состоится 8 декабря). А ранее представителm Академии телевизионных искусств и наук (ATAS) рассказал, что "Игра в кальмара" будет выдвинут на премию "Эмми". Ее вручат в сентябре 2022 года. В сериале рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в жестоких детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз. Он стал хитом на Netflix. Сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей, а сервису "Игра в кальмара" принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов."Лучшим фильмом" стала драма Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь", основанная на одноименной новелле Элены Ферранте. Картина также получила награды за "Лучшую режиссуру" и "Лучший сценарий". Кинопремию "Готэм" вручают создателям независимых фильмов и сериалов в Нью-Йорке с 1991 года. Номинантов отбирают комитеты кинокритиков, журналистов, фестивальных директоров и другие представители индустрии.
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новости культуры, сша, нью-йорк (город), netflix
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
"Игру в кальмара" назвали "Лучшим сериалом" на церемонии награждения независимой кинопремией "Готэм" (Gotham Awards), сообщает
NME.
Южнокорейское шоу, созданное для Netflix, получило свою первую крупную награду в США с момента выхода на стриминговой платформе в начале этой осени.
"Когда я писал сценарий 12 лет назад, в 2009 году, я старался изо всех сил, но никому он тогда не понравился. Мне сказали, что сериал получился слишком жестоким, абсурдным, странным", — сказал со сцены режиссер Хван Дон Хек, принимая награду.
Режиссер "Игры в кальмара" добавил, что после того, как сериал вышел в эфир, "потребовалось менее 12 дней", чтобы его проект стал №1 в мире.
В NME отмечают, что триллер также претендует на звание "Лучшее шоу" на People’s Choice Awards (церемония состоится 8 декабря). А ранее представителm Академии телевизионных искусств и наук (ATAS) рассказал, что "Игра в кальмара" будет выдвинут на премию "Эмми". Ее вручат в сентябре 2022 года.
В сериале рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в жестоких детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз. Он стал хитом на Netflix. Сообщалось
, что его посмотрели 142 миллиона семей, а сервису "Игра в кальмара" принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.
"Лучшим фильмом" стала драма Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь", основанная на одноименной новелле Элены Ферранте. Картина также получила награды за "Лучшую режиссуру" и "Лучший сценарий".
Кинопремию "Готэм" вручают создателям независимых фильмов и сериалов в Нью-Йорке с 1991 года. Номинантов отбирают комитеты кинокритиков, журналистов, фестивальных директоров и другие представители индустрии.