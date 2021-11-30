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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211130/series-1761474615.html
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards - РИА Новости, 30.11.2021
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards
"Игру в кальмара" назвали "Лучшим сериалом" на церемонии награждения независимой кинопремией "Готэм" (Gotham Awards), сообщает NME. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:54
2021-11-30T17:54
культура
новости культуры
сша
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netflix
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Игру в кальмара" назвали "Лучшим сериалом" на церемонии награждения независимой кинопремией "Готэм" (Gotham Awards), сообщает NME. Южнокорейское шоу, созданное для Netflix, получило свою первую крупную награду в США с момента выхода на стриминговой платформе в начале этой осени. Режиссер "Игры в кальмара" добавил, что после того, как сериал вышел в эфир, "потребовалось менее 12 дней", чтобы его проект стал №1 в мире. В NME отмечают, что триллер также претендует на звание "Лучшее шоу" на People’s Choice Awards (церемония состоится 8 декабря). А ранее представителm Академии телевизионных искусств и наук (ATAS) рассказал, что "Игра в кальмара" будет выдвинут на премию "Эмми". Ее вручат в сентябре 2022 года. В сериале рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в жестоких детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз. Он стал хитом на Netflix. Сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей, а сервису "Игра в кальмара" принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов."Лучшим фильмом" стала драма Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь", основанная на одноименной новелле Элены Ферранте. Картина также получила награды за "Лучшую режиссуру" и "Лучший сценарий". Кинопремию "Готэм" вручают создателям независимых фильмов и сериалов в Нью-Йорке с 1991 года. Номинантов отбирают комитеты кинокритиков, журналистов, фестивальных директоров и другие представители индустрии.
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новости культуры, сша, нью-йорк (город), netflix
17:54 30.11.2021
 
"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards

"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards

© AFP 2021 / Getty Images for GreenSlate/Craig BarrittАктеры сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ, Хван Дон Хёк, Ким Чжи Ён и Чон Хо Ён на церемонии вручения премии Gotham Awards
Актеры сериала Игра в кальмара Ли Джон Джэ, Хван Дон Хёк, Ким Чжи Ён и Чон Хо Ён на церемонии вручения премии Gotham Awards - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images for GreenSlate/Craig Barritt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. "Игру в кальмара" назвали "Лучшим сериалом" на церемонии награждения независимой кинопремией "Готэм" (Gotham Awards), сообщает NME.
Южнокорейское шоу, созданное для Netflix, получило свою первую крупную награду в США с момента выхода на стриминговой платформе в начале этой осени.
"Когда я писал сценарий 12 лет назад, в 2009 году, я старался изо всех сил, но никому он тогда не понравился. Мне сказали, что сериал получился слишком жестоким, абсурдным, странным", — сказал со сцены режиссер Хван Дон Хек, принимая награду.
Режиссер "Игры в кальмара" добавил, что после того, как сериал вышел в эфир, "потребовалось менее 12 дней", чтобы его проект стал №1 в мире.
В NME отмечают, что триллер также претендует на звание "Лучшее шоу" на People’s Choice Awards (церемония состоится 8 декабря). А ранее представителm Академии телевизионных искусств и наук (ATAS) рассказал, что "Игра в кальмара" будет выдвинут на премию "Эмми". Ее вручат в сентябре 2022 года.
В сериале рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в жестоких детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз. Он стал хитом на Netflix. Сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей, а сервису "Игра в кальмара" принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.
© AFP 2021 / Getty Images/Dimitrios Kambouris Мэгги Джилленхол на церемонии вручения премии Gotham Awards
Мэгги Джилленхол на церемонии вручения премии Gotham Awards - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Dimitrios Kambouris
Мэгги Джилленхол на церемонии вручения премии Gotham Awards
"Лучшим фильмом" стала драма Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь", основанная на одноименной новелле Элены Ферранте. Картина также получила награды за "Лучшую режиссуру" и "Лучший сценарий".
Кинопремию "Готэм" вручают создателям независимых фильмов и сериалов в Нью-Йорке с 1991 года. Номинантов отбирают комитеты кинокритиков, журналистов, фестивальных директоров и другие представители индустрии.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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