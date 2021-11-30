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Житель Рязани напал с куском пластмассы на кафе и украл две тысячи рублей
Житель Рязани напал с куском пластмассы на кафе и украл две тысячи рублей - РИА Новости, 30.11.2021
Житель Рязани напал с куском пластмассы на кафе и украл две тысячи рублей
Житель Рязани напал на кафе с куском пластмассы, который держал как пистолет, и похитил 2 тысячи рублей, его задержали, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:35
2021-11-30T15:37
происшествия
рязань
россия
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Житель Рязани напал на кафе с куском пластмассы, который держал как пистолет, и похитил 2 тысячи рублей, его задержали, сообщило УМВД по региону.По данным полиции, к ним обратился администратор расположенного в Рязани кафе, сообщив, что в здание зашел незнакомец в маске и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитил несколько тысяч рублей. Нападение попало на камеру видеонаблюдения, расположенную в помещении. На записи, опубликованной на сайте УМВД, видно, как работница кафе пыталась дать отпор мужчине, который разбил витрину, опрокинул прилавок и кассовый аппарат."Оперативники... в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к разбойному нападению причастен 28-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали... Следственное подразделение отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - говорится в сообщении.По предварительной информации, рязанец заранее задумал нападение и подготовился к нему. Мужчина "собирался угрожать цилиндрическим куском пластмассы, который он держал как пистолет". У входа в кафе он переоделся и надел маску, а затем избавился от одежды, в которой заходил в помещение.На опубликованной УМВД записи молодой человек уточняет, что похитил порядка 2 тысяч рублей, которые уже потратил. Ограбление произошло в ночь на воскресенье.
https://ria.ru/20211117/feldsher-1759391406.html
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происшествия, рязань, россия
15:35 30.11.2021 (обновлено: 15:37 30.11.2021)
 
Житель Рязани напал с куском пластмассы на кафе и украл две тысячи рублей

В Рязани мужчина напал с куском пластмассы на кафе и украл две тысячи рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Житель Рязани напал на кафе с куском пластмассы, который держал как пистолет, и похитил 2 тысячи рублей, его задержали, сообщило УМВД по региону.
По данным полиции, к ним обратился администратор расположенного в Рязани кафе, сообщив, что в здание зашел незнакомец в маске и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, похитил несколько тысяч рублей. Нападение попало на камеру видеонаблюдения, расположенную в помещении. На записи, опубликованной на сайте УМВД, видно, как работница кафе пыталась дать отпор мужчине, который разбил витрину, опрокинул прилавок и кассовый аппарат.
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"Оперативники... в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к разбойному нападению причастен 28-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали... Следственное подразделение отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, рязанец заранее задумал нападение и подготовился к нему. Мужчина "собирался угрожать цилиндрическим куском пластмассы, который он держал как пистолет". У входа в кафе он переоделся и надел маску, а затем избавился от одежды, в которой заходил в помещение.
На опубликованной УМВД записи молодой человек уточняет, что похитил порядка 2 тысяч рублей, которые уже потратил. Ограбление произошло в ночь на воскресенье.
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