https://ria.ru/20211130/respublikantsy-1761373010.html

Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"

Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 30.11.2021

Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"

Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить "российскую угрозу". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T02:32

2021-11-30T02:32

2021-11-30T07:47

в мире

украина

сша

евросоюз

нато

северный поток — 2

митч макконнелл

россия

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить "российскую угрозу".Голосование по прекращению дебатов относительно оборонного бюджета с дальнейшим принятием законопроекта простым большинством не набрало необходимых по процедуре 60 голосов из 100.Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что его фракция не поддержит такое решение без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному потоку — 2".Сенат вернулся в понедельник с каникул и должен до конца года успеть обсудить бюджет, оборонный бюджет и принятый палатой представителей масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке одобрить неоправданные расходы на фоне неясного экономического прогноза и инфляционных рисков.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.По словам президента России Владимира Путина, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761369512.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, северный поток — 2, митч макконнелл, россия