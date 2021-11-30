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Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы" - РИА Новости, 30.11.2021
Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить "российскую угрозу". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T02:32
2021-11-30T07:47
в мире
украина
сша
евросоюз
нато
северный поток — 2
митч макконнелл
россия
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить "российскую угрозу".Голосование по прекращению дебатов относительно оборонного бюджета с дальнейшим принятием законопроекта простым большинством не набрало необходимых по процедуре 60 голосов из 100.Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что его фракция не поддержит такое решение без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному потоку — 2".Сенат вернулся в понедельник с каникул и должен до конца года успеть обсудить бюджет, оборонный бюджет и принятый палатой представителей масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке одобрить неоправданные расходы на фоне неясного экономического прогноза и инфляционных рисков.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.По словам президента России Владимира Путина, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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украина
сша
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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, северный поток — 2, митч макконнелл, россия
02:32 30.11.2021 (обновлено: 07:47 30.11.2021)
 
Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"

Республиканцы заблокировали в сенате США оборонный бюджет из-за "российской угрозы"

© Фото : Seaman Jarrod SchadАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Seaman Jarrod Schad
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить "российскую угрозу".
Голосование по прекращению дебатов относительно оборонного бюджета с дальнейшим принятием законопроекта простым большинством не набрало необходимых по процедуре 60 голосов из 100.
Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что его фракция не поддержит такое решение без должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций по "Северному потоку — 2".
Сенат вернулся в понедельник с каникул и должен до конца года успеть обсудить бюджет, оборонный бюджет и принятый палатой представителей масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке одобрить неоправданные расходы на фоне неясного экономического прогноза и инфляционных рисков.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
По словам президента России Владимира Путина, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Американские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
01:00
Республиканцы грозят заблокировать военный бюджет из-за "российской угрозы"
 
В миреУкраинаСШАЕвросоюзНАТОСеверный поток — 2Митч МакконнеллРоссия
 
 
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