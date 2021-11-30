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https://ria.ru/20211130/putin-1761457626.html
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов
Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:37
2021-11-30T14:59
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, благодаря уверенному финансовому положению российские банки увеличивают кредитование реального сектора."Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Глава государства обратил внимание, что банки должны внимательно оценивать кредитные качества заемщиков, независимо от их формы собственности.
https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html
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экономика, владимир путин
14:37 30.11.2021 (обновлено: 14:59 30.11.2021)
 
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов

Президент Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, благодаря уверенному финансовому положению российские банки увеличивают кредитование реального сектора.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Вчера, 12:58Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Дерипаска и Набиуллина поспорили о важности кредита в экономике
"Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Глава государства обратил внимание, что банки должны внимательно оценивать кредитные качества заемщиков, независимо от их формы собственности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:53Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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