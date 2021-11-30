https://ria.ru/20211130/putin-1761457626.html
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов
Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:37
2021-11-30T14:37
2021-11-30T14:59
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, благодаря уверенному финансовому положению российские банки увеличивают кредитование реального сектора."Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Глава государства обратил внимание, что банки должны внимательно оценивать кредитные качества заемщиков, независимо от их формы собственности.
https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html
https://ria.ru/20211130/risk-1761463668.html
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экономика, владимир путин
14:37 30.11.2021 (обновлено: 14:59 30.11.2021)
Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов
Президент Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса