https://ria.ru/20211130/putin-1761457626.html

Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов

Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов - РИА Новости, 30.11.2021

Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов

Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:37

2021-11-30T14:37

2021-11-30T14:59

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, благодаря уверенному финансовому положению российские банки увеличивают кредитование реального сектора."Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчивых, растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Глава государства обратил внимание, что банки должны внимательно оценивать кредитные качества заемщиков, независимо от их формы собственности.

https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html

https://ria.ru/20211130/risk-1761463668.html

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экономика, владимир путин