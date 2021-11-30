https://ria.ru/20211130/putin-1761456517.html
Путин призвал сохранить ответственный макроэкономический подход в России
Путин призвал сохранить ответственный макроэкономический подход в России - РИА Новости, 30.11.2021
Путин призвал сохранить ответственный макроэкономический подход в России
Россия первая из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях распространения нового коронавируса, и стране важно сохранять... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:32
2021-11-30T14:32
2021-11-30T15:12
экономика
владимир путин
россия
россия зовет!
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия первая из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях распространения нового коронавируса, и стране важно сохранять ответственный подход к макроэкономической сфере, заявил президент России Владимир Путин."Важно сохранять ответственный подход к макроэкономической сфере. Отмечу, что Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях эпидемии", - заявил Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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экономика, владимир путин, россия, россия зовет!
14:32 30.11.2021 (обновлено: 15:12 30.11.2021)
Путин призвал сохранить ответственный макроэкономический подход в России
Президент Путин: России нужно сохранять ответственный макроэкономический подход