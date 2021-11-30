https://ria.ru/20211130/putin-1761428205.html
Путин встретится с главой ВТБ после участия в форуме "Россия зовет!"
Путин встретится с главой ВТБ после участия в форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 30.11.2021
Путин встретится с главой ВТБ после участия в форуме "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным после участия в форуме "Россия зовет!", сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:37
2021-11-30T12:37
2021-11-30T12:41
политика
владимир путин
втб
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
россия зовет!
андрей костин (банкир)
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным после участия в форуме "Россия зовет!", сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По завершению форума президент имеет ввиду провести отдельную встречу с Костиным", - добавил он.
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политика, владимир путин, втб, россия зовет!, андрей костин (банкир), дмитрий песков
12:37 30.11.2021 (обновлено: 12:41 30.11.2021)
Путин встретится с главой ВТБ после участия в форуме "Россия зовет!"
Президент Путин встретится с главой ВТБ Костиным после участия в форуме "Россия зовет!"