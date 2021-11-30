https://ria.ru/20211130/putin-1761428205.html

Путин встретится с главой ВТБ после участия в форуме "Россия зовет!"

Путин встретится с главой ВТБ после участия в форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 30.11.2021

Путин встретится с главой ВТБ после участия в форуме "Россия зовет!"

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным после участия в форуме "Россия зовет!", сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:37

2021-11-30T12:37

2021-11-30T12:41

политика

владимир путин

втб

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

россия зовет!

андрей костин (банкир)

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой ВТБ Андреем Костиным после участия в форуме "Россия зовет!", сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По завершению форума президент имеет ввиду провести отдельную встречу с Костиным", - добавил он.

https://ria.ru/20211103/forum-1757523996.html

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2021

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