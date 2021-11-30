https://ria.ru/20211130/protsedura-1761373394.html

СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17

СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17 - РИА Новости, 30.11.2021

СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17

Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении малазийского Boeing,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T02:46

2021-11-30T02:46

2021-11-30T02:46

в мире

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оон

нидерланды

владимир путин

николай винниченко

генеральная прокуратура рф

донбасс

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении малазийского Boeing, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.Собеседники телеканала назвали ее "очень многообещающей". Утверждается, что Россия якобы нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой каждое государство должно обеспечивать безопасность гражданских самолетов.Отмечается, что вопрос с подачей иска будет в повестке нового кабинета правительства Нидерландов, который должен принять окончательное решение.При этом ранее Нидерланды приступили к расследованию, почему Украина не стала закрывать свое воздушное пространство, однако позднее его рекомендовали остановить, что вызвало критику со стороны МИД России. По словам Марии Захаровой, конвенцию и правила ИКАО нарушил именно Киев, не закрыв небо для полетов гражданских лайнеров.Перенос срока рассмотрение иска против России в ЕСПЧВ середине ноября Европейский суд по правам человека отложил рассмотрение иска Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малазийского Boeing до 26 января, ранее оно было назначено на 24 ноября.Согласно заявлению суда, перенос рассмотрения дела связан с тем, что 8 ноября один из судей заявил об отказе участвовать в процессе.Киев подал пять исков в ЕСПЧ против России, они касаются Крыма и Донбасса. Украина ранее неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в свои дела. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. При этом в конце июля российская сторона впервые в истории страны подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Киева. В частности, Москва вменяет Украине крушение малазийского Boeing вследствие незакрытия ею своего воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, однако к настоящему времени не приступил к ее рассмотрению.Крушение MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими силовиками. На борту находились 298 пассажиров, все они погибли.Украинские власти обвинили в крушении ополченцев. Те заявили, что не имеют средств, которые позволили бы поразить самолет на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием трагедии под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. ССГ утверждает, что лайнер был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. Однако доказательств этой версии нет.Как заявляли в МИД России, обвинения следственной группы в причастности Москвы к крушению лайнера голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым. Президент Владимир Путин указывал, что Россию не допускают к расследованию трагедии, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Как сообщали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от которой показывала комиссия по расследованию катастрофы, были утилизированы после 2011 года.Как сообщал РИА Новости заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные с со своих радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что зенитная ракета комплекса "Бук" принадлежала Киеву, она была выпущена с подконтрольной украинским военным территории, однако эти данные следствие проигнорировало. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает информацию, полученную от российской стороны.

https://ria.ru/20211104/otvety-1757713132.html

https://ria.ru/20211102/mh17-1757441258.html

https://ria.ru/20211123/mid-1760371469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, нидерланды, владимир путин, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, донбасс, международная организация гражданской авиации, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, мария захарова, россия