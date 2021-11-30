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СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17
СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17 - РИА Новости, 30.11.2021
СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17
Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении малазийского Boeing,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T02:46
2021-11-30T02:46
в мире
украина
оон
нидерланды
владимир путин
николай винниченко
генеральная прокуратура рф
донбасс
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении малазийского Boeing, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.Собеседники телеканала назвали ее "очень многообещающей". Утверждается, что Россия якобы нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой каждое государство должно обеспечивать безопасность гражданских самолетов.Отмечается, что вопрос с подачей иска будет в повестке нового кабинета правительства Нидерландов, который должен принять окончательное решение.При этом ранее Нидерланды приступили к расследованию, почему Украина не стала закрывать свое воздушное пространство, однако позднее его рекомендовали остановить, что вызвало критику со стороны МИД России. По словам Марии Захаровой, конвенцию и правила ИКАО нарушил именно Киев, не закрыв небо для полетов гражданских лайнеров.Перенос срока рассмотрение иска против России в ЕСПЧВ середине ноября Европейский суд по правам человека отложил рассмотрение иска Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малазийского Boeing до 26 января, ранее оно было назначено на 24 ноября.Согласно заявлению суда, перенос рассмотрения дела связан с тем, что 8 ноября один из судей заявил об отказе участвовать в процессе.Киев подал пять исков в ЕСПЧ против России, они касаются Крыма и Донбасса. Украина ранее неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в свои дела. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. При этом в конце июля российская сторона впервые в истории страны подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Киева. В частности, Москва вменяет Украине крушение малазийского Boeing вследствие незакрытия ею своего воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, однако к настоящему времени не приступил к ее рассмотрению.Крушение MH17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими силовиками. На борту находились 298 пассажиров, все они погибли.Украинские власти обвинили в крушении ополченцев. Те заявили, что не имеют средств, которые позволили бы поразить самолет на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием трагедии под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. ССГ утверждает, что лайнер был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. Однако доказательств этой версии нет.Как заявляли в МИД России, обвинения следственной группы в причастности Москвы к крушению лайнера голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым. Президент Владимир Путин указывал, что Россию не допускают к расследованию трагедии, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Как сообщали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от которой показывала комиссия по расследованию катастрофы, были утилизированы после 2011 года.Как сообщал РИА Новости заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные с со своих радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что зенитная ракета комплекса "Бук" принадлежала Киеву, она была выпущена с подконтрольной украинским военным территории, однако эти данные следствие проигнорировало. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает информацию, полученную от российской стороны.
https://ria.ru/20211104/otvety-1757713132.html
https://ria.ru/20211102/mh17-1757441258.html
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в мире, украина, оон, нидерланды, владимир путин, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, донбасс, международная организация гражданской авиации, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, мария захарова, россия
02:46 30.11.2021
 
СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17

RTL Nieuws: Нидерланды готовятся к процессу против России в ИКАО по делу о крушении MH17

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении малазийского Boeing, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.
Собеседники телеканала назвали ее "очень многообещающей". Утверждается, что Россия якобы нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, согласно которой каждое государство должно обеспечивать безопасность гражданских самолетов.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 16:01
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Отмечается, что вопрос с подачей иска будет в повестке нового кабинета правительства Нидерландов, который должен принять окончательное решение.
При этом ранее Нидерланды приступили к расследованию, почему Украина не стала закрывать свое воздушное пространство, однако позднее его рекомендовали остановить, что вызвало критику со стороны МИД России. По словам Марии Захаровой, конвенцию и правила ИКАО нарушил именно Киев, не закрыв небо для полетов гражданских лайнеров.

Перенос срока рассмотрение иска против России в ЕСПЧ

В середине ноября Европейский суд по правам человека отложил рассмотрение иска Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малазийского Boeing до 26 января, ранее оно было назначено на 24 ноября.
Согласно заявлению суда, перенос рассмотрения дела связан с тем, что 8 ноября один из судей заявил об отказе участвовать в процессе.
Киев подал пять исков в ЕСПЧ против России, они касаются Крыма и Донбасса. Украина ранее неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в свои дела. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. При этом в конце июля российская сторона впервые в истории страны подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Киева. В частности, Москва вменяет Украине крушение малазийского Boeing вследствие незакрытия ею своего воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, однако к настоящему времени не приступил к ее рассмотрению.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 19:10
Суд по MH17 перенес рассмотрение исков родственников жертв на декабрь

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими силовиками. На борту находились 298 пассажиров, все они погибли.
Украинские власти обвинили в крушении ополченцев. Те заявили, что не имеют средств, которые позволили бы поразить самолет на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием трагедии под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. ССГ утверждает, что лайнер был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. Однако доказательств этой версии нет.
Как заявляли в МИД России, обвинения следственной группы в причастности Москвы к крушению лайнера голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым. Президент Владимир Путин указывал, что Россию не допускают к расследованию трагедии, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Как сообщали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от которой показывала комиссия по расследованию катастрофы, были утилизированы после 2011 года.
Как сообщал РИА Новости заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные с со своих радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что зенитная ракета комплекса "Бук" принадлежала Киеву, она была выпущена с подконтрольной украинским военным территории, однако эти данные следствие проигнорировало. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает информацию, полученную от российской стороны.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 16:31
В МИД назвали дезинформацией сведения о давлении на защиту семей жертв MH17
 
В миреУкраинаООННидерландыВладимир ПутинНиколай ВинниченкоГенеральная прокуратура РФДонбассМеждународная организация гражданской авиацииКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеМария ЗахароваРоссия
 
 
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