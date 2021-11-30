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Противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве
Противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве - РИА Новости, 08.12.2021
Противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве
Сплошная противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2021
2021-11-30T18:42
2021-12-08T15:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
тинао
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сплошная противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Уточняется, что под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворов."На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - также говорится в материале.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), тинао, городское хозяйство москвы
18:42 30.11.2021 (обновлено: 15:43 08.12.2021)
 

Противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сплошная противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Всего с 21 часа 29 ноября в некоторых районах города выпало до 40% месячной нормы осадков в виде дождя. Прирост свежевыпавшего снега составляет до 1 сантиметра. Сейчас в городе до минус 2 градусов, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. При необходимости работы повторим", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворов.
"На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - также говорится в материале.
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 17:14Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)ТиНАОГородское хозяйство Москвы
 
 
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