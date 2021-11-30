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Противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве

Противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве - РИА Новости, 08.12.2021

Противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве

Сплошная противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2021

2021-11-30T18:42

2021-11-30T18:42

2021-12-08T15:43

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сплошная противогололедная обработка проезжей части и тротуаров проводится в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Уточняется, что под особым контролем находятся подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворов."На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - также говорится в материале.

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), тинао, городское хозяйство москвы