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Краснодарский край
https://ria.ru/20211130/proekt-1761547171.html
Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в Сочи
Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в Сочи - РИА Новости, 30.11.2021
Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в Сочи
Краснодарский край представит более 50 проектов для участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:27
2021-11-30T21:27
краснодарский край
экономика
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
образовательный центр "сириус"
россия
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край представит более 50 проектов для участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Мы активно готовимся к участию в Российском инвестиционном форуме. Это крупнейшее деловое событие, где мы можем представить бизнес-сообществу инвестиционный потенциал региона. До конца декабря совместно с муниципалитетами отбираем перспективные проекты. Уже подготовили более 50, в том числе по развитию санаторно-курортной сферы, транспортной инфраструктуры, промышленности, улучшения качества городской среды", – сказал.Он уточнил, что экспозиция региона будет посвящена реализации национальных целей развития России до 2030 года.Как отметили в администрации края, сейчас профильные ведомства разрабатывают общую концепцию стенда.Российский инвестиционный форум проведут с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус".Российский инвестиционный форум (РИФ) – одно из крупнейших бизнес-событий. В 2019 году мероприятие посетили больше 8 тысяч человек, представляющих 65 стран мира и 84 региона РФ. В 2019 году Краснодарский край заключил на РИФ 228 соглашений на 298 миллиардов рублей.
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экономика, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, образовательный центр "сириус", россия
21:27 30.11.2021
 
Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в Сочи

Краснодарский край представит более 50 проектов для участия в инвестиционном форуме в Сочи

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край представит более 50 проектов для участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы активно готовимся к участию в Российском инвестиционном форуме. Это крупнейшее деловое событие, где мы можем представить бизнес-сообществу инвестиционный потенциал региона. До конца декабря совместно с муниципалитетами отбираем перспективные проекты. Уже подготовили более 50, в том числе по развитию санаторно-курортной сферы, транспортной инфраструктуры, промышленности, улучшения качества городской среды", – сказал.
Он уточнил, что экспозиция региона будет посвящена реализации национальных целей развития России до 2030 года.
Как отметили в администрации края, сейчас профильные ведомства разрабатывают общую концепцию стенда.
Российский инвестиционный форум проведут с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус".
Российский инвестиционный форум (РИФ) – одно из крупнейших бизнес-событий. В 2019 году мероприятие посетили больше 8 тысяч человек, представляющих 65 стран мира и 84 региона РФ. В 2019 году Краснодарский край заключил на РИФ 228 соглашений на 298 миллиардов рублей.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайСочиВениамин КондратьевОбразовательный центр "Сириус"Россия
 
 
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