https://ria.ru/20211130/proekt-1761547171.html

Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в Сочи

Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в Сочи - РИА Новости, 30.11.2021

Кубань представит более 50 проектов для участия в инвестфоруме в Сочи

Краснодарский край представит более 50 проектов для участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:27

2021-11-30T21:27

2021-11-30T21:27

краснодарский край

экономика

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

образовательный центр "сириус"

россия

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край представит более 50 проектов для участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Мы активно готовимся к участию в Российском инвестиционном форуме. Это крупнейшее деловое событие, где мы можем представить бизнес-сообществу инвестиционный потенциал региона. До конца декабря совместно с муниципалитетами отбираем перспективные проекты. Уже подготовили более 50, в том числе по развитию санаторно-курортной сферы, транспортной инфраструктуры, промышленности, улучшения качества городской среды", – сказал.Он уточнил, что экспозиция региона будет посвящена реализации национальных целей развития России до 2030 года.Как отметили в администрации края, сейчас профильные ведомства разрабатывают общую концепцию стенда.Российский инвестиционный форум проведут с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории "Сириус".Российский инвестиционный форум (РИФ) – одно из крупнейших бизнес-событий. В 2019 году мероприятие посетили больше 8 тысяч человек, представляющих 65 стран мира и 84 региона РФ. В 2019 году Краснодарский край заключил на РИФ 228 соглашений на 298 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211130/initsiativa-1761536015.html

краснодарский край

сочи

россия

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экономика, краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, образовательный центр "сириус", россия