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Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск
Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск - РИА Новости, 30.11.2021
Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск
Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:21
2021-11-30T19:21
экономика
продукты
владимир путин
руспродсоюз
россия
дмитрий востриков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной поддержкой может стать более эффективным, чем регулирование цен, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.Президент РФ Владимир Путин во вторник обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он указал, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, это продукты питания."Российские производители готовы увеличить выпуск продуктов питания. Производственные мощности это позволяют практически по всем категориям продовольственных товаров", - сказал Востриков, напомнив, что пищевые предприятия уже вводили дополнительные смены в первый локдаун, когда население стало запасаться продуктами, и спрос резко вырос.Но в условиях, когда реальная платежеспособность населения снижается, а себестоимость растет, важно обеспечить спрос потребителей на продукцию: "он первоначален", считает Востриков. Он напомнил, что регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей; между тем, эта поддержка не смогла покрыть роста себестоимости выпуска продуктов, и порой распределяется неравномерно, искажая конкуренцию."Предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоев населения. Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счет помощи тем, кто остро в ней нуждается", - заметил он.Глава "Руспродсоюза" напомнил, что механизм прямых выплат был апробирован на семьях с детьми и ветеранских выплатах во время пандемии: он помог замедлить падение покупательской способности населения.
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экономика, продукты, владимир путин, руспродсоюз, россия, дмитрий востриков
19:21 30.11.2021
 
Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск

Глава "Руспродсоюза" Востриков: производители продуктов готовы увеличивать выпуск

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной поддержкой может стать более эффективным, чем регулирование цен, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он указал, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, это продукты питания.
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"Российские производители готовы увеличить выпуск продуктов питания. Производственные мощности это позволяют практически по всем категориям продовольственных товаров", - сказал Востриков, напомнив, что пищевые предприятия уже вводили дополнительные смены в первый локдаун, когда население стало запасаться продуктами, и спрос резко вырос.
Но в условиях, когда реальная платежеспособность населения снижается, а себестоимость растет, важно обеспечить спрос потребителей на продукцию: "он первоначален", считает Востриков. Он напомнил, что регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей; между тем, эта поддержка не смогла покрыть роста себестоимости выпуска продуктов, и порой распределяется неравномерно, искажая конкуренцию.
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"Предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоев населения. Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счет помощи тем, кто остро в ней нуждается", - заметил он.
Глава "Руспродсоюза" напомнил, что механизм прямых выплат был апробирован на семьях с детьми и ветеранских выплатах во время пандемии: он помог замедлить падение покупательской способности населения.
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ЭкономикаПродуктыВладимир ПутинРуспродсоюзРоссияДмитрий Востриков
 
 
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