https://ria.ru/20211130/produkty-1761532141.html
Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск
Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск - РИА Новости, 30.11.2021
Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск
Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:21
2021-11-30T19:21
2021-11-30T19:21
экономика
продукты
владимир путин
руспродсоюз
россия
дмитрий востриков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной поддержкой может стать более эффективным, чем регулирование цен, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.Президент РФ Владимир Путин во вторник обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он указал, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, это продукты питания."Российские производители готовы увеличить выпуск продуктов питания. Производственные мощности это позволяют практически по всем категориям продовольственных товаров", - сказал Востриков, напомнив, что пищевые предприятия уже вводили дополнительные смены в первый локдаун, когда население стало запасаться продуктами, и спрос резко вырос.Но в условиях, когда реальная платежеспособность населения снижается, а себестоимость растет, важно обеспечить спрос потребителей на продукцию: "он первоначален", считает Востриков. Он напомнил, что регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей; между тем, эта поддержка не смогла покрыть роста себестоимости выпуска продуктов, и порой распределяется неравномерно, искажая конкуренцию."Предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоев населения. Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счет помощи тем, кто остро в ней нуждается", - заметил он.Глава "Руспродсоюза" напомнил, что механизм прямых выплат был апробирован на семьях с детьми и ветеранских выплатах во время пандемии: он помог замедлить падение покупательской способности населения.
https://ria.ru/20211127/tseny-1760993958.html
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экономика, продукты, владимир путин, руспродсоюз, россия, дмитрий востриков
Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск
Глава "Руспродсоюза" Востриков: производители продуктов готовы увеличивать выпуск
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной поддержкой может стать более эффективным, чем регулирование цен, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков
.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он указал, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, это продукты питания.
"Российские производители готовы увеличить выпуск продуктов питания. Производственные мощности это позволяют практически по всем категориям продовольственных товаров", - сказал Востриков, напомнив, что пищевые предприятия уже вводили дополнительные смены в первый локдаун, когда население стало запасаться продуктами, и спрос резко вырос.
Но в условиях, когда реальная платежеспособность населения снижается, а себестоимость растет, важно обеспечить спрос потребителей на продукцию: "он первоначален", считает Востриков. Он напомнил, что регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей; между тем, эта поддержка не смогла покрыть роста себестоимости выпуска продуктов, и порой распределяется неравномерно, искажая конкуренцию.
"Предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоев населения. Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счет помощи тем, кто остро в ней нуждается", - заметил он.
Глава "Руспродсоюза
" напомнил, что механизм прямых выплат был апробирован на семьях с детьми и ветеранских выплатах во время пандемии: он помог замедлить падение покупательской способности населения.