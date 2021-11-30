https://ria.ru/20211130/produkty-1761532141.html

Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск

Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск - РИА Новости, 30.11.2021

Производители продуктов заявили о готовности увеличить выпуск

Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:21

2021-11-30T19:21

2021-11-30T19:21

экономика

продукты

владимир путин

руспродсоюз

россия

дмитрий востриков

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские производители готовы увеличивать выпуск продуктов, но для повышения доступности продовольствия и спроса населения рыночное ценообразование с адресной поддержкой может стать более эффективным, чем регулирование цен, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.Президент РФ Владимир Путин во вторник обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он указал, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь, это продукты питания."Российские производители готовы увеличить выпуск продуктов питания. Производственные мощности это позволяют практически по всем категориям продовольственных товаров", - сказал Востриков, напомнив, что пищевые предприятия уже вводили дополнительные смены в первый локдаун, когда население стало запасаться продуктами, и спрос резко вырос.Но в условиях, когда реальная платежеспособность населения снижается, а себестоимость растет, важно обеспечить спрос потребителей на продукцию: "он первоначален", считает Востриков. Он напомнил, что регулирование цен соглашениями и пошлинами привело к необходимости поддержки некоторых отраслей; между тем, эта поддержка не смогла покрыть роста себестоимости выпуска продуктов, и порой распределяется неравномерно, искажая конкуренцию."Предприятия агропромышленного комплекса считают более эффективной мерой рыночное ценообразование с адресной поддержкой нуждающихся слоев населения. Такая помощь наименьшим образом влияет на рынок и предложение ассортимента продуктов питания на полках магазинов, а доступность повышается за счет помощи тем, кто остро в ней нуждается", - заметил он.Глава "Руспродсоюза" напомнил, что механизм прямых выплат был апробирован на семьях с детьми и ветеранских выплатах во время пандемии: он помог замедлить падение покупательской способности населения.

https://ria.ru/20211127/tseny-1760993958.html

https://ria.ru/20211124/inflyatsiya-1760498757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, владимир путин, руспродсоюз, россия, дмитрий востриков