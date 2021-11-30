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Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств
Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств - РИА Новости, 30.11.2021
Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств
Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:21
2021-11-30T17:29
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в мире
ангола
гвинея
испания
нигерия
италия
индия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля."Первого декабря президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.Отмечается, что верительные грамоты вручат Любомир Регак (Словакия), Данг Минь Кхой (Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Гана), Вернер Альмхофер (Австрия), Мохамед Махмуд Дахи (Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Таджикистан), Лвин У (Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Ангола), Джорджио Стараче (Италия), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Испания), Паван Капур (Индия).
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17:21 30.11.2021 (обновлено: 17:29 30.11.2021)
 
Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств

Путин в среду примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.
"Первого декабря президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что верительные грамоты вручат Любомир Регак (Словакия), Данг Минь Кхой (Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Гана), Вернер Альмхофер (Австрия), Мохамед Махмуд Дахи (Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Таджикистан), Лвин У (Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Ангола), Джорджио Стараче (Италия), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Испания), Паван Капур (Индия).
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