https://ria.ru/20211130/polikliniki-1761410759.html

В Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник

В Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник - РИА Новости, 30.11.2021

В Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник

В 2021 году в рамках проекта "Решаем вместе" в Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник, в следующем году – детский диагностический центр, Центр РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:20

2021-11-30T11:20

2021-11-30T11:20

ивановская область

шуя

тейково

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. В 2021 году в рамках проекта "Решаем вместе" в Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник, в следующем году – детский диагностический центр, Центр женского здоровья и две поликлиники в Кинешме и Тейкове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В этом году завершается ремонт двух детских поликлиник в Иванове, а также в Родниках и Шуе. В Ивановской областной детской клинической больнице перестраивают работу приемного отделения и реконструируют отдельно стоящее здание под травматологический пункт. Кроме того, в лечебное учреждение закуплено современное оборудование", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в следующем году финансовые средства по проекту "Решаем вместе" будут потрачены на клинико-диагностический центр для детей и Центр женского здоровья в областном центре. Также отремонтируют детскую поликлинику в Кинешме, и взрослую – в Тейкове.Губернатор региона Станислав Воскресенский накануне оценил ход работ в детской поликлинике в Иванове. Он отметил, что перед открытием обновленной поликлиники проведут общественную приемку с участием юных пациентов и их родителей, а также медиков.Летом 2020 года в бюджет Ивановской области вернули 710 миллионов рублей, "потерявшиеся" около 10 лет назад. Эти средства жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения. Проект получил название "Решаем вместе". Всего отремонтируют девять учреждений здравоохранения, большинство из которых – детские. Проект реализуется в дополнение к программе модернизации первичного звена здравоохранения.

https://ria.ru/20211126/internet-1760871620.html

шуя

тейково

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шуя, тейково, станислав воскресенский