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Ивановская область
https://ria.ru/20211130/polikliniki-1761410759.html
В Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник
В Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник - РИА Новости, 30.11.2021
В Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник
В 2021 году в рамках проекта "Решаем вместе" в Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник, в следующем году – детский диагностический центр, Центр РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:20
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ивановская область
шуя
тейково
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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. В 2021 году в рамках проекта "Решаем вместе" в Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник, в следующем году – детский диагностический центр, Центр женского здоровья и две поликлиники в Кинешме и Тейкове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В этом году завершается ремонт двух детских поликлиник в Иванове, а также в Родниках и Шуе. В Ивановской областной детской клинической больнице перестраивают работу приемного отделения и реконструируют отдельно стоящее здание под травматологический пункт. Кроме того, в лечебное учреждение закуплено современное оборудование", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в следующем году финансовые средства по проекту "Решаем вместе" будут потрачены на клинико-диагностический центр для детей и Центр женского здоровья в областном центре. Также отремонтируют детскую поликлинику в Кинешме, и взрослую – в Тейкове.Губернатор региона Станислав Воскресенский накануне оценил ход работ в детской поликлинике в Иванове. Он отметил, что перед открытием обновленной поликлиники проведут общественную приемку с участием юных пациентов и их родителей, а также медиков.Летом 2020 года в бюджет Ивановской области вернули 710 миллионов рублей, "потерявшиеся" около 10 лет назад. Эти средства жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения. Проект получил название "Решаем вместе". Всего отремонтируют девять учреждений здравоохранения, большинство из которых – детские. Проект реализуется в дополнение к программе модернизации первичного звена здравоохранения.
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шуя, тейково, станислав воскресенский
11:20 30.11.2021
 

В Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт детской клинической больницы в Новосибирске
Капитальный ремонт детской клинической больницы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. В 2021 году в рамках проекта "Решаем вместе" в Ивановской области отремонтируют пять детских поликлиник, в следующем году – детский диагностический центр, Центр женского здоровья и две поликлиники в Кинешме и Тейкове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В этом году завершается ремонт двух детских поликлиник в Иванове, а также в Родниках и Шуе. В Ивановской областной детской клинической больнице перестраивают работу приемного отделения и реконструируют отдельно стоящее здание под травматологический пункт. Кроме того, в лечебное учреждение закуплено современное оборудование", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в следующем году финансовые средства по проекту "Решаем вместе" будут потрачены на клинико-диагностический центр для детей и Центр женского здоровья в областном центре. Также отремонтируют детскую поликлинику в Кинешме, и взрослую – в Тейкове.
Губернатор региона Станислав Воскресенский накануне оценил ход работ в детской поликлинике в Иванове. Он отметил, что перед открытием обновленной поликлиники проведут общественную приемку с участием юных пациентов и их родителей, а также медиков.
"Надо проверить, чтобы всем было удобно – и врачам, и пациентам, чтоб всё работало, как надо. Возможно, еще какие-то коррективы внесем", - привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
Летом 2020 года в бюджет Ивановской области вернули 710 миллионов рублей, "потерявшиеся" около 10 лет назад. Эти средства жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения. Проект получил название "Решаем вместе". Всего отремонтируют девять учреждений здравоохранения, большинство из которых – детские. Проект реализуется в дополнение к программе модернизации первичного звена здравоохранения.
 
Ивановская областьШуяТейковоСтанислав Воскресенский
 
 
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