Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/pogoda-1761381959.html
Москвичей предупредили о дожде, снеге и гололедице
Москвичей предупредили о дожде, снеге и гололедице - РИА Новости, 30.11.2021
Москвичей предупредили о дожде, снеге и гололедице
Дождь, снег, гололедица ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:21
2021-11-30T08:21
общество
москва
центр "фобос"
погода
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760152661_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_a7ae1f0decfc72484bb0580cd0582584.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дождь, снег, гололедица ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять активный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут дожди, во второй половине дня переходящие в мокрый снег, потом - в снег. Ближе к вечеру образуется гололедица", - сказал Леус.По его словам, утром будет плюс 6-8, затем начнет холодать - до минус 1-3 градусов к вечеру. Ветер юго-западный, скорость от 7 до 12 метров в секунду, при порывах - до 17-22 метров в секунду."Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке - 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
https://ria.ru/20211130/pogoda-1761380634.html
https://ria.ru/20211130/dozhd-1761377713.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760152661_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_57c9e0d35ec3f95f370acd9636e68edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, центр "фобос", погода, михаил леус
08:21 30.11.2021
 
Москвичей предупредили о дожде, снеге и гололедице

Синоптик "Фобос" Леус: в Москве во вторник ожидаются дождь. снег и гололедица

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина идет по Покровскому бульвару в Москве
Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дождь, снег, гололедица ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять активный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут дожди, во второй половине дня переходящие в мокрый снег, потом - в снег. Ближе к вечеру образуется гололедица", - сказал Леус.
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
07:59
В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября
По его словам, утром будет плюс 6-8, затем начнет холодать - до минус 1-3 градусов к вечеру. Ветер юго-западный, скорость от 7 до 12 метров в секунду, при порывах - до 17-22 метров в секунду.
"Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке - 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
Последний день осени: на Москву обрушился ливень - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
06:22
На Москву обрушился сильнейший за 69 лет дождь
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"ПогодаМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
11:07Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом
11:07Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
11:07Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
10:46Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
10:44Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России
10:44В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
10:43Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми
10:40В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
10:38В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
10:38Более 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц Петербурга
10:36Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди
Лента новостейМолния
В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металловХабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой домКосмические туристы помогут провести эксперименты на МКСВо Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийствеПервые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в РоссииРоссия доставит в Кабул партию гуманитарной помощиПрезидент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в РоссииВ МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из КабулаНовым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта ИдзумиВ очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожараВ шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибшихБолее 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц ПетербургаВолгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди