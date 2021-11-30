https://ria.ru/20211130/pogoda-1761381959.html

Москвичей предупредили о дожде, снеге и гололедице

Москвичей предупредили о дожде, снеге и гололедице - РИА Новости, 30.11.2021

Москвичей предупредили о дожде, снеге и гололедице

Дождь, снег, гололедица ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:21

2021-11-30T08:21

2021-11-30T08:21

общество

москва

центр "фобос"

погода

михаил леус

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Дождь, снег, гололедица ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять активный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут дожди, во второй половине дня переходящие в мокрый снег, потом - в снег. Ближе к вечеру образуется гололедица", - сказал Леус.По его словам, утром будет плюс 6-8, затем начнет холодать - до минус 1-3 градусов к вечеру. Ветер юго-западный, скорость от 7 до 12 метров в секунду, при порывах - до 17-22 метров в секунду."Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке - 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.

https://ria.ru/20211130/pogoda-1761380634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", погода, михаил леус