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В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября
В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября - РИА Новости, 30.11.2021
В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября
В Москве обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября, она достигла плюс 7,5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:59
2021-11-30T07:59
2021-11-30T08:05
общество
москва
погода
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября, она достигла плюс 7,5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха - температура в Москве достигла плюс 7,5 градусов на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году - новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня", - сообщил Леус.
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общество, москва, погода, центр "фобос", михаил леус
07:59 30.11.2021 (обновлено: 08:05 30.11.2021)
В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября
В Москве зафиксировали рекорд тепла — температура воздуха достигла плюс 7,5 градусов