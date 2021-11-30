https://ria.ru/20211130/pogoda-1761380634.html

В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября

В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве зафиксировали рекорд тепла для 30 ноября

В Москве обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября, она достигла плюс 7,5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:59

2021-11-30T07:59

2021-11-30T08:05

общество

москва

погода

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября, она достигла плюс 7,5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха - температура в Москве достигла плюс 7,5 градусов на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году - новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня", - сообщил Леус.

https://ria.ru/20211130/dozhd-1761377713.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, центр "фобос", михаил леус