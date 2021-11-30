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В Швейцарии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом

В Швейцарии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021

В Швейцарии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил о двух подтвержденных случаях заражения штаммом коронавируса "омикрон". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:53

2021-11-30T21:53

2021-11-30T21:53

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ЦЮРИХ, 30 ноя - РИА Новости. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил о двух подтвержденных случаях заражения штаммом коронавируса "омикрон"."Два случая заражения омикроном подтверждены в Швейцарии. Эти два случая связаны. Люди помещены на изоляцию", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.В минувшее воскресенье сообщалось о первом вероятном случае заражения омикроном в Швейцарии, который был выявлен у человека, посещавшего Южную Африку.Во вторник правительство страны заявило, что может ужесточить ограничительные меры, которые, в частности, касаются проведения массовых мероприятий, из-за варианта коронавируса "омикрон".Федеральные власти Швейцарии с 26 ноября ввели запрет на авиарейсы из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и Южно-Африканской республики в связи с выявлением в этих государствах варианта "Омикрон". Прибывающие в Швейцарию из перечисленных стран, а также из Гонконга, Израиля, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Египта, Малави, Анголы, Австралии, Дании, Замбии, Португалии, Нигерии, Канады и Японии, где был обнаружен новый вариант COVID, будут обязаны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, даже если они были вакцинированы или переболели, и уйти на 10-дневный карантин.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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в мире, чехия, бельгия, португалия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса