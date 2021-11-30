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Коллективная оборона НАТО сосредоточена у границ России, заявили в МИД
Коллективная оборона НАТО сосредоточена у границ России, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2021
Коллективная оборона НАТО сосредоточена у границ России, заявили в МИД
Вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на "восточном фланге", видимо, "опасность" России для альянса важнее реальных угроз, заявили во вторник в МИД РФ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:27
2021-11-30T13:27
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на "восточном фланге", видимо, "опасность" России для альянса важнее реальных угроз, заявили во вторник в МИД РФ."Вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на "восточном фланге". Других проблем у альянса, видимо, нет. Терроризм, угрозы безопасности из других регионов не имеют такого же значения, как опасность, якобы исходящая от России", - говорится в заявлении МИД РФ с контраргументацией к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".В МИД РФ подчеркнули, что "бесконтрольное расширение альянса" и "поглощение все новых территорий" сопровождается размещением там военной инфраструктуры, "которая используется для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО". Эта инфраструктура "потенциально может быть задействована в том числе для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава вооруженных сил стран-членов блока к границам нашей страны", подчеркнули в дипведомстве."В восточноевропейских странах-членах НАТО строятся полигоны и объекты заблаговременного складирования тяжелой военной техники. Обеспечиваются возможности для иностранного военного присутствия на территории этих государств, что в итоге балансирует на грани нарушения если не буквы, то духа Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года", - резюмировали в МИД РФ.
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в мире, нато, россия
13:27 30.11.2021
 
Коллективная оборона НАТО сосредоточена у границ России, заявили в МИД

В МИД заявили, что вся оборона НАТО сосредоточена на "восточном фланге", у границ России

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на "восточном фланге", видимо, "опасность" России для альянса важнее реальных угроз, заявили во вторник в МИД РФ.
"Вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на "восточном фланге". Других проблем у альянса, видимо, нет. Терроризм, угрозы безопасности из других регионов не имеют такого же значения, как опасность, якобы исходящая от России", - говорится в заявлении МИД РФ с контраргументацией к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса".
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"В восточноевропейских странах-членах НАТО строятся полигоны и объекты заблаговременного складирования тяжелой военной техники. Обеспечиваются возможности для иностранного военного присутствия на территории этих государств, что в итоге балансирует на грани нарушения если не буквы, то духа Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года", - резюмировали в МИД РФ.
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