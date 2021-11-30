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Липецкая область
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Молодежные Дельфийские игры пройдут в Липецкой области в формате онлайн
Молодежные Дельфийские игры пройдут в Липецкой области в формате онлайн - РИА Новости, 30.11.2021
Молодежные Дельфийские игры пройдут в Липецкой области в формате онлайн
Первого декабря в Липецке пройдут одиннадцатые молодежные Дельфийские игры Липецкой области "Старт надежды", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:55
2021-11-30T10:55
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Первого декабря в Липецке пройдут одиннадцатые молодежные Дельфийские игры Липецкой области "Старт надежды", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, уже второй раз игры пройдут в дистанционном формате в связи эпидемической ситуацией. Однако, несмотря на все сложности, заявки на участие подали более 1300 конкурсантов в 26 номинациях.Артамонов отметил, что в состав судейской коллегии вошли 78 членов - это профессиональные музыканты и певцы, актеры и режиссеры, модельеры и повара, педагоги и циркачи. Лучшие исполнители будут рекомендованы для участия в гала-концерте Дельфийских игр, который пройдет в формате онлайн."Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей всегда были в числе главных направлений деятельности областных властей на протяжении многих лет", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
10:55 30.11.2021
 

Молодежные Дельфийские игры пройдут в Липецкой области в формате онлайн

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Первого декабря в Липецке пройдут одиннадцатые молодежные Дельфийские игры Липецкой области "Старт надежды", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, уже второй раз игры пройдут в дистанционном формате в связи эпидемической ситуацией. Однако, несмотря на все сложности, заявки на участие подали более 1300 конкурсантов в 26 номинациях.
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Артамонов отметил, что в состав судейской коллегии вошли 78 членов - это профессиональные музыканты и певцы, актеры и режиссеры, модельеры и повара, педагоги и циркачи. Лучшие исполнители будут рекомендованы для участия в гала-концерте Дельфийских игр, который пройдет в формате онлайн.
"Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей всегда были в числе главных направлений деятельности областных властей на протяжении многих лет", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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