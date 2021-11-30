https://ria.ru/20211130/lipetsk-1761405532.html

Молодежные Дельфийские игры пройдут в Липецкой области в формате онлайн

Молодежные Дельфийские игры пройдут в Липецкой области в формате онлайн - РИА Новости, 30.11.2021

Молодежные Дельфийские игры пройдут в Липецкой области в формате онлайн

Первого декабря в Липецке пройдут одиннадцатые молодежные Дельфийские игры Липецкой области "Старт надежды", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:55

2021-11-30T10:55

2021-11-30T10:55

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Первого декабря в Липецке пройдут одиннадцатые молодежные Дельфийские игры Липецкой области "Старт надежды", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, уже второй раз игры пройдут в дистанционном формате в связи эпидемической ситуацией. Однако, несмотря на все сложности, заявки на участие подали более 1300 конкурсантов в 26 номинациях.Артамонов отметил, что в состав судейской коллегии вошли 78 членов - это профессиональные музыканты и певцы, актеры и режиссеры, модельеры и повара, педагоги и циркачи. Лучшие исполнители будут рекомендованы для участия в гала-концерте Дельфийских игр, который пройдет в формате онлайн."Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для развития их творческих способностей всегда были в числе главных направлений деятельности областных властей на протяжении многих лет", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211129/shkolnik-1761281707.html

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игорь артамонов